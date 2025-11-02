Detienen a hombre con droga y orden de aprehensión en Escobedo

Elementos de Fuerza Civil y otras corporaciones de seguridad capturaron a un hombre que contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado, durante un operativo en la colonia Los Aldana, en el municipio de Escobedo.

El detenido fue identificado como Ángel “N” de 24 años, durante la revisión se le aseguraron tres bolsas con hierba verde con las características de la marihuana. La detención se realizó la tarde del viernes 31 de octubre en el cruce de la avenida Benito Juárez y la calle 24 de Febrero.

Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

