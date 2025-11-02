Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_02_at_5_02_36_PM_d3e6476f46
Nuevo León

Detienen a hombre con droga y orden de aprehensión en Escobedo

Durante un operativo en Escobedo se aseguró a un joven que también portaba presunta marihuana y ahora quedó a disposición del Ministerio Público.

  • 02
  • Noviembre
    2025

Elementos de Fuerza Civil y otras corporaciones de seguridad capturaron a un hombre que contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado, durante un operativo en la colonia Los Aldana, en el municipio de Escobedo.

El detenido fue identificado como Ángel “N” de 24 años, durante la revisión se le aseguraron tres bolsas con hierba verde con las características de la marihuana. La detención se realizó la tarde del viernes 31 de octubre en el cruce de la avenida Benito Juárez y la calle 24 de Febrero. 

Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T112417_888_e2f9f7b7bd
Desplegarán 1,400 elementos de seguridad en Clásico Regio
INFO_7_VERTICAL_33b59dc192
Vinculan a mujer por homicidio del secretario de Linares
armas_camioneta_aldamas_35260075bc
Confirman siete detenidos y dos abatidos en Los Aldama
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_plata_8637ed6496
Plata ¡brilla como nunca!: logra ganancia de 50% en seis meses
finanzas_inversion_directa_mexico_c1e3560e18
México destaca en la atracción de inversiones extranjeras
Whats_App_Image_2025_11_03_at_12_52_29_AM_af3d15126d
Brilla Nuevo León: sus equipos deportivos luchan por el título
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
thdsh_578448141d
Inaugura Mijes el Centro LIBRE más grande de México
publicidad
×