Detienen a hombre por robar asador de $20 mil pesos

Un hombre fue detenido por policías de Monterrey tras presuntamente robar un asador metálico valuado en $20 mil pesos, en un domicilio ubicado en la colonia Las Brisas, al sur de la ciudad.

La detención ocurrió durante la madrugada, cuando elementos municipales realizaban un recorrido de vigilancia y detectaron a un hombre empujando un diablito sobre el que transportaba un asador.

El sospechoso fue identificado como Armando C., de 32 años, quien fue interceptado en el cruce de las calles Puerto Castilla y Puerto San Felipe. En ese momento, un hombre de 49 años se acercó a los oficiales y denunció que el sujeto había ingresado a su vivienda tras dañar el portón principal, y había robado su asador.

De acuerdo con el afectado, fue a través de las cámaras de videovigilancia que observó la acción del presunto ladrón y el momento en que sustraía el objeto.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

