Detienen a más de 20 personas con operativo 'Presencia Total'

La Secretaría de Seguridad del Estado compartió las detenciones reportadas por las instituciones en diversos operativos desplegados en distintos puntos de Nuevo León.

Durante la rueda de prensa impartida en el Palacio de Gobierno, el titular Gerardo Escamilla compartió los resultados obtenidos durante esta semana con las acciones desplegadas por el operativo "Presencia Total" en la entidad.

El secretario informó que el "Operativo Muralla" se activó en una sola ocasión en el municipio de Linares como parte de las investigaciones desplegadas en dicha zona, lo que conllevó la detención de 14 personas, así como el aseguramiento de cuatro vehículos y seis armas de fuego.

El Grupo de Coordinación Metropolitana realizó nueve detenciones en los siguientes municipios:

Monterrey: 4 capturas

Guadalupe: 3 capturas

Juárez: 2 capturas

Destacó la desarticulación de un grupo criminal que genera violencia en la zona citrícola, en el ejido Carricitos, de Linares. Autoridades en colaboración con fuerzas federales, lograron detener a los cuatro presuntos miembros de esta célular delictiva, que se encontraban en posesión de tres vehículos, equipos de radiofrecuencia, armas largas y municiones.

Escamilla Vargas agradeció el apoyo de las instituciones federales por la colaboración en estas acciones para contrarrestar la inseguridad en el estado.

"Agradecemos también el apoyo de las autoridades federales para que el Operativo Muralla siga deteniendo este tipo de generadores de violencia que pretenden ingresar a nuestra zona conurbada." enfatizó Escamilla.

Enfatizó el riesgo de los elementos que participan en dichas acciones.

"Son operativos de alto riesgo que se pueden realizar sin bajas derivado del profesionalismo y equipamiento que tienen nuestras policías y efectivos militares" explicó el secretario.

También mencionó el arranque del operativo por el "Buen Fin", donde las autoridades federales, policías municipales y estatales efectúan despliegues conjuntoss con más de 10,000 elementos y cadetes en formación.

Atentos a colaborar con Estados Unidos

El secretario afirmó que en caso de ser necesario, colaborarán con las autoridades estadounidenses para brindarles la información que soliciten.

"Estaremos atentos a la solicitud de información y colaboraremos siempre como lo hacemos con el Gobierno Federal en este y cualquier otro rubro" aseguró Escamilla.

Elementos a disposición de autoridades

El secretario de seguridad mencionó que se encuentran colaborando con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos en los que se señala a dos elementos de Fuerza Civil involucrados en la muerte de un hombre.

"Los elementos se encuentran a disposición y suspendidos porque son sujetos de la investigación y estaremos atentos a ser muy respetuosos de los Derechos Humanos y que se aplique la ley en caso de ser necesario" enfatizó el secretario.

El fiscal del Estado, Javier Flores afirmó que se espera recibir el examen patológico para determinar la causa de la muerte de la víctima. Afirmó que se encuentra en plena coordinación con la Secretaría de Seguridad para realizar los respectivos interrogatorios.

Incrementos de robos en la entidad

Afirmó que la Mesa de Coordinación Metropolitana se generan diversos acuerdos para contrarrestar estos delitos. Mientras que el fiscal del Estado, Javier Flores, afirmó que todos los días se desarticulan bandas de delincuentes relacionadas con este delito.

"Constantemente se están desarticulando bandas de delincuentes que se dedican a esta actividad. Día a día se realiza ese labor. [...]"

Suman 251 mdp en daños PIIT

En referencia al caso del Grupo Peak, Flores Saldívar afirmó que son 12 carpetas con 155 víctimas y más de 251 millones de pesos de quebranto patrimonial de las víctimas.

Resalta prioridad de actual administración

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna afirmó que salvaguardar la integridad y patrimonio de las y los neoloneses es la prioridad de la administración, incluido el alcanzar la cifra más baja en el número de homicidios.

"Seguimos construyendo la paz, hoy vemos que cerramos la mejor semana hablando el tema de homicidios de todo el año. Ya tenemos un promedio de 1.2 delitos diarios que se convierte en la cifra más baja que hemos tenido nuevamente en todo el año”, apuntó Flores Serna al concluir la Mesa de Seguridad.

