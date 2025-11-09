Detienen a mujer en hotel con orden por robo calificado

Una mujer que fue detenida por alterar el orden al interior de un hotel en el municipio de Santiago resultó tener una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.

De acuerdo con información oficial, elementos de seguridad municipal acudieron al reporte de disturbios dentro del establecimiento, donde arrestaron a dos mujeres identificadas como Zoraya “N”, de 32 años, originaria de Durango, y Brenda “N”, de 36.

Ambas fueron puestas a disposición de las autoridades municipales, y se detectó que Brenda “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por su probable participación en un robo calificado.

Tras confirmar la información, agentes de la Fiscalía de Justicia del Estado acudieron a las instalaciones de la corporación municipal para ejecutar la orden judicial en su contra.

La mujer fue entregada a las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.

