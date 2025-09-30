Detienen en San Pedro a hombre por robo de bicicletas

Un hombre fue detenido por la Policía de San Pedro luego de ser señalado como responsable de al menos cuatro robos de bicicletas cometidos en distintos sectores del municipio.

El sospechoso, identificado como Osman "N", de 44 años, fue sorprendido mientras circulaba por la colonia Bosques del Valle en posesión de una bicicleta que contaba con reporte de robo.

De acuerdo con las investigaciones, el primer hurto habría ocurrido en febrero en la colonia Bosques de Bolonia, seguido de un segundo en marzo en Valles de Santa Engracia; posteriormente en junio se reportó otro en la zona de Valle Oriente y, finalmente, en Lomas del Valle se registró un cuarto caso.

Las autoridades señalaron que contaban con fotografías de cada uno de los incidentes y que, al mostrárselas al detenido, este reconoció haber cometido los robos. Además, confesó que las bicicletas habían sido empeñadas.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde continuará el proceso legal en su contra.

