Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_29_at_10_54_52_PM_9f126f8680
Nuevo León

Detienen en San Pedro a hombre por robo de bicicletas

El sospechoso, identificado como Osman 'N' fue sorprendido mientras circulaba por la colonia Bosques del Valle en posesión de una bicicleta con reporte de robo.

  • 30
  • Septiembre
    2025

Un hombre fue detenido por la Policía de San Pedro luego de ser señalado como responsable de al menos cuatro robos de bicicletas cometidos en distintos sectores del municipio.

El sospechoso, identificado como Osman "N", de 44 años, fue sorprendido mientras circulaba por la colonia Bosques del Valle en posesión de una bicicleta que contaba con reporte de robo.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 10.54.52 PM (2).jpeg

De acuerdo con las investigaciones, el primer hurto habría ocurrido en febrero en la colonia Bosques de Bolonia, seguido de un segundo en marzo en Valles de Santa Engracia; posteriormente en junio se reportó otro en la zona de Valle Oriente y, finalmente, en Lomas del Valle se registró un cuarto caso.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 10.54.52 PM (1).jpeg

Las autoridades señalaron que contaban con fotografías de cada uno de los incidentes y que, al mostrárselas al detenido, este reconoció haber cometido los robos. Además, confesó que las bicicletas habían sido empeñadas.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde continuará el proceso legal en su contra.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

240c9713_cd54_4d72_922b_c731d4b23a9d_d4cb8e7a2b
Rinde protesta Farah como alcalde sustituto en San Pedro
348c6c81_44bb_4ffe_8cb3_cce287b71d1e_0e2f34a2e7
Rinde Farah Informe que Mauricio dejó pendiente
Whats_App_Image_2025_09_29_at_11_03_37_PM_866c1da1cc
Recupera Policía de San Pedro auto robado; hay un detenido
publicidad

Últimas Noticias

7afec31e_876a_40de_95a8_0b7df37f8d60_08dff17a95
Tendrán municipios que homologar ley antichoquecitos
EH_UNA_FOTO_38_9449e49965
El Museo del Prado exhibe un enconchado de la Virgen de Guadalupe
EH_UNA_FOTO_37_2b6aa1da09
Schwarzenegger llama 'héroe' al papa por su labor ambiental
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×