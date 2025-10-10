Cerrar X
Nuevo León

Devuelve Effeta esperanza a través de la inclusión

Con terapias y apoyo de Effeta, Rubén, con síndrome de Down, camina, juega deportes y alcanza independencia, celebrando medio siglo de inclusión

  • 10
  • Octubre
    2025

La esperanza, a veces, llega en forma inesperada. Así lo vivió la familia de Rubén, un joven que nació con síndrome de Down y cuya vida dio un giro completo gracias al apoyo de la asociación Effeta, que cumple su 50 aniversario. 

De acuerdo con su hermano, Jason Romo Flores, los primeros diagnósticos para Rubén eran desalentadores: su condición le impediría caminar o hablar. 

Sin embargo, tras 10 años de tratamiento especializado, Rubén no solo ha vencido esas predicciones, sino que ha desarrollado una notable independencia. 

“Nos decían que no iba a poder caminar ni hablar, pero después de ciertas terapias, él logró caminar, jugar futbol, brincar. Nos entiende, nos responde e incluso nos hace bromas. Es más inteligente que todos”, relató Jason con una mezcla de orgullo y emoción.

El camino de superación no fue solo para Rubén. Su familia también tuvo que adaptarse y, en ocasiones, dejar de lado sus propias actividades para tomar cursos impartidos por Effeta. 

Estos talleres están diseñados para ayudar a los familiares de personas con discapacidad intelectual a comprender mejor la condición de sus seres queridos y a descubrir sus capacidades. 

“Al inicio era un reto porque dejas el futbol o el inglés por venir aquí los sábados, pero vale totalmente la pena”, comentó Jason. “Nos fuimos transformando; ahora portamos una bandera de inclusión y tenemos una responsabilidad enorme. Nos gusta, nos apasiona”. 

Norma Flores, la madre de Rubén, destacó que el apoyo de Effeta, que cumple su 50 aniversario, fue fundamental para mantener a la familia unida. 

“Cuando tienes un hijo con discapacidad, muchas veces la familia se divide. Te das cuenta de que en el camino encuentras otras familias como las que encontramos aquí y lo agradecemos”, explicó. 

A pesar de haber nacido con una cardiopatía que requirió cirugía, Rubén ha participado en torneos de atletismo y tenis de mesa. 

Su mamá, Norma, cuenta con admiración cómo en Effeta le enseñaron a descubrir las habilidades de su hijo. 

“Una de las cosas que vemos en Rubén y nos enseñaron a descubrir aquí es que es buenísimo para todos los deportes”. 

Otro pilar fundamental de la labor de Effeta son las becas financiadas por donativos privados, que permiten a familias de escasos recursos acceder a los servicios de la institución, la cual hoy tiene presencia en Nuevo León y Querétaro. 

Norma Flores relató que, en su caso, se les realizó un estudio socioeconómico para definir un porcentaje de apoyo. 

El resultado ha sido un gasto mínimo para la familia que, en sus propias palabras, “vale cada centavo”. 

“Nosotros no tenemos contacto con la persona que beca a nuestro hijo porque todo es anónimo. Hacen un estudio socioeconómico y solo pagamos un porcentaje que en realidad no es mucho”, finalizó la madre de Rubén, visiblemente agradecida. 

Effeta ha cumplido 50 años brindando oportunidades y promoviendo la inclusión, demostrando que, con el apoyo adecuado, no hay diagnóstico que impida a las personas alcanzar su máximo potencial.


