Nuevo León

DIF Monterrey entrega 'Costales de Amor' a familias vulnerables

El programa Costales de Amor benefició a familias del norte de Monterrey con alimentos, ropa y juguetes, gracias al apoyo ciudadano y del DIF municipal

  • 15
  • Diciembre
    2025

Familias del norte de Monterrey fueron beneficiadas este domingo con el programa del DIF municipal “Costales de Amor”, una iniciativa basada en el sistema de apadrinamiento que permite a la sociedad civil apoyar a hogares en situación de alta vulnerabilidad.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, junto con su esposa, la presidenta del Sistema DIF Monterrey, Gaby Oyervides, encabezaron por segundo día consecutivo la entrega de apoyos en especie, durante un evento masivo realizado en el Gimnasio Monterrey 400.

Trabajo conjunto por la solidaridad

Durante su mensaje, el edil reconoció el esfuerzo del personal del DIF y de los ciudadanos participantes, al destacar la importancia de unir voluntades para apoyar a quienes más lo necesitan.

“Es un gran equipo el que tiene el DIF Monterrey y que hace posible este gesto maravilloso de unir a la sociedad comprometida con quienes hoy requieren nuestra solidaridad”, expresó Adrián de la Garza.

costaless.jfif

Por su parte, Gaby Oyervides señaló que en esta edición el número de beneficiarios se triplicó, alcanzando a dos mil familias, y agradeció a las personas que se sumaron a esta causa solidaria.

Un programa con sentido humano

La presidenta del DIF subrayó que Costales de Amor es uno de los programas más representativos de la institución, al estar basado en la empatía y el deseo genuino de ayudar.

“Es un claro ejemplo del cambio que podemos lograr cuando sociedad y gobierno trabajamos de la mano para beneficiar a muchísimas personas”, afirmó.

amor.jfif

El programa utiliza el concepto de los costales como símbolo de generosidad, esfuerzo colectivo y apoyo emocional y material para las personas en situación vulnerable, fortaleciendo el bienestar social y los valores comunitarios.

Apoyos entregados

  • Alimentos
  • Ropa, abrigos, cobijas y calzado
  • Juguetes para niñas y niños

Además, estuvo presente la directora del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez, quien refrendó el compromiso de la institución de continuar impulsando programas que promuevan la inclusión, la solidaridad y el desarrollo integral de las familias del municipio.


