Nuevo León

Diputada del Distrito 8 rinde su primer informe destacando logros

La diputada federal Adriana Quiroz Gallegos presentó su primer informe de actividades legislativas y de gestión, destacando avances de bienestar

Con el respaldo de figuras de talla nacional como Tatiana Clouthier Carrillo, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, y el diputado federal de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, la diputada federal Adriana Quiroz Gallegos presentó su primer informe de actividades legislativas y de gestión.

El acto se realizó en el Teatro Municipal Sara García, donde la legisladora de Morena destacó su cercanía con el pueblo del Distrito 8 federal con cabecera en Guadalupe, así como avances en materia de bienestar, igualdad de género y pensiones universales.

“Cada vez que camino nuestras colonias recuerdo que la política no tiene sentido sin la gente. Representar a mi distrito es el mayor honor de mi vida”, expresó Quiroz ante vecinos y líderes comunitarios.

Quiroz resaltó que en su primer año se aprobaron 75 dictámenes, de los cuales 20 fueron reformas constitucionales, incluyendo la garantía de pensiones universales, salarios dignos para sectores clave, igualdad sustantiva como principio rector, protección del maíz nativo y fortalecimiento de la Guardia Nacional bajo mando civil.

En el Distrito 8, aseguró, estas políticas representan una inversión social de $5,546 millones de pesos anuales, beneficiando a más de 200,000 personas con becas, apoyos a mujeres y programas de bienestar.

Además de su labor legislativa, la diputada destacó sus acciones de gestión en territorio, como brigadas médicas, entrega de lentes y útiles escolares, asesoría jurídica, actividades deportivas y celebraciones comunitarias.

La ceremonia contó con la asistencia de liderazgos políticos y sociales, entre ellos el subsecretario Omar Ochoa en representación del gobernador de Nuevo León, Samuel García, el senador Waldo Fernández, dirigentes estatales de Morena y representantes diplomáticos.

Pero los reflectores se centraron en Tatiana Clouthier y Ricardo Monreal, cuya presencia fue leída como un respaldo político clave a la gestión de Quiroz y a la consolidación de Morena en Nuevo León.

“Hoy más de 200,000 familias reciben apoyos que son un derecho conquistado. Seguiremos trabajando hombro con hombro, porque la transformación apenas comienza. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, concluyó la legisladora entre aplausos.

La estrategia de Quiroz, según dijo, es tejer alianzas locales y nacionales de cara al futuro político de Morena en Nuevo León.


