Diputados: caso Catujanes exhibe poca supervisión y alto riesgo

Los diputados en el Congreso del Estado puntualizaron que la tragedia en el fraccionamiento de Catujanes es una muestra de la falta de supervisión de los canales pluviales y de que los atlas de riesgo no se actualizan de manera continua.

El diputado del PRI, Javier Caballero, indicó que en muchas ocasiones se construyen estos fraccionamientos nuevos con base en atlas de riesgos muy antiguos que no tienen estudios actualizados para saber dónde sí se puede construir o no.

“Es otro gran mensaje que nos manda la naturaleza para que todos los municipios del estado puedan tener sus atlas de riesgo y para eso es importante seguir y no quitar el dedo del renglón para que los municipios tengan más recursos para poder elaborar esta herramienta.

“Porque hoy en día es indispensable, pero depende mucho de la capacidad financiera de cada municipio”, dijo Javier Caballero, del PRI.

Por su parte, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), Sandra Pámanes, puntualizó que el municipio debe reforzar las supervisiones a los canales pluviales en todo el territorio.

“Lo que está fallando es la supervisión por parte de la administración municipal porque son los responsables de que cada uno de los drenajes pluviales tenga el funcionamiento óptimo, sobre todo por estos cauces de agua que tenemos y sobre todo cuando las lluvias son tan copiosas como las de hace unos días.

“Esto es una negligencia por parte del municipio de Monterrey, no hay una supervisión suficiente en estos fraccionamientos y es ahí donde se producen estas tragedias”, agregó Sandra Pámanes.

Así mismo, el diputado coordinador de Morena, Mario Soto, puntualizó que el crecimiento urbano mal planeado genera este tipo de tragedias.

“Aquí nos damos cuenta de que el crecimiento urbano no es adecuado a todo el tema del desarrollo sostenible; ese fraccionamiento está construido sobre una cañada y anteriormente ya se habían hecho observaciones.

“Yo pediría a la autoridad que obligue al desarrollador a hacer las adecuaciones correspondientes para que no vuelva a haber estos peligros para los vecinos de Catujanes, pero esto es cuando se empieza a desarrollar y no hay un crecimiento urbano ordenado”, dijo Mario Soto.

La semana pasada, un bebé de siete meses falleció luego de que saliera herido en un derrumbe de una barda que se debilitó por las fuertes lluvias de semanas pasadas, todo esto en el fraccionamiento Catujanes, al sur del municipio de Monterrey.

