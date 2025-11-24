Cerrar X
Nuevo León

Diputados insisten que hay condiciones para aprobar presupuesto

Los diputados aseguran que el diálogo con el Ejecutivo sigue y que aún pueden lograr acuerdos y piden a Samuel evitar declaraciones que afecten la negociación

  • 24
  • Noviembre
    2025

A pesar de las diferencias en el Paquete Fiscal 2026 que se presentó, con el que habían analizado en las mesas de trabajo previas, los diputados insisten en que aún hay condiciones para que este se apruebe antes de que termine el periodo de sesiones en diciembre de este año.

En rueda de prensa, la diputada Sandra Pámanes indicó que el diálogo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo continúa y espera que así siga y poder llegar a un acuerdo que beneficie a todos.

“Nos mostramos optimistas y positivos en ese sentido, abiertos al diálogo y sobre todo a la construcción de acuerdos con todos los actores políticos, tanto de las bancadas que están representadas en este congreso, como con organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales y, obviamente, con el gobierno del Estado.

“Yo creo que todo está a la disposición, como puede haber este diálogo y esta condición para que podamos llegar a un justo medio en el que podamos tener recursos adicionales para el estado y al mismo tiempo que las empresas no sientan que esto va en contra de sus propios intereses. Creo que esa es la disposición que ha mostrado el tesorero y el gobernador del estado y de ahí en adelante a seguir construyendo acuerdos”, dijo Sandra Pámanes.

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto pidió al gobernador Samuel García evitar declaraciones que puedan dañar el diálogo que existe actualmente entre los dos poderes.

“Vamos a llevar este proceso de cabildeo del presupuesto con altura, con diálogo, con madurez, con responsabilidad, porque nosotros no vamos a caer en su juego, no vamos a caer en sus provocaciones. Al gobernador le quedan dos años de gobierno prácticamente.

“Entonces yo creo que él debería de estar en una tesitura muchísimo más humilde, sobre todo viendo el desastre financiero con el que ha llevado las finanzas de Nuevo León, que nos tienen al borde de tener un déficit fiscal”, agregó Lorena de la Garza.


