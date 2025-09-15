Disfrutan regios la Macrofiesta previa al Grito de Independencia
Con el Ballet Folklórico 'Raíces' se dio inicio al festejo y se espera la actuación de artistas como Duelo. El acto del Grito será encabezado por Samuel García
- 15
-
Septiembre
2025
La macro fiesta mexicana ya inició en la Explanada de Los Héroes con el ritmo del Ballet Folklórico “Raíces”.
El acceso a este festejo es totalmente gratuito y se esperan a familias completas, en un ambiente de fiesta y unidad, informaron las autoridades estatales a través de un comunicado.
La celebración por el Grito contará con la presencia estelar de Duelo, además el escenario vibrará con las actuaciones de Joss Favela, La Treviñosa Banda Regia y Myriam Montemayor.
El momento culminante de la noche será el tradicional Grito de Independencia, que será encabezado por el gobernador Samuel García y su esposa y titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez.
