Whats_App_Image_2025_09_15_at_8_02_43_PM_3c6c3c056f
Nuevo León

Disfrutan regios la Macrofiesta previa al Grito de Independencia

Con el Ballet Folklórico 'Raíces' se dio inicio al festejo y se espera la actuación de artistas como Duelo. El acto del Grito será encabezado por Samuel García

  • 15
  • Septiembre
    2025

La macro fiesta mexicana ya inició en la Explanada de Los Héroes con el ritmo del Ballet Folklórico “Raíces”.

El acceso a este festejo es totalmente gratuito y se esperan a familias completas, en un ambiente de fiesta y unidad, informaron las autoridades estatales a través de un comunicado.

La celebración por el Grito contará con la presencia estelar de Duelo, además el escenario vibrará con las actuaciones de Joss Favela, La Treviñosa Banda Regia y Myriam Montemayor.

El momento culminante de la noche será el tradicional Grito de Independencia, que será encabezado por el gobernador Samuel García y su esposa y titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez.

WhatsApp Image 2025-09-15 at 8.02.34 PM (1).jpeg

WhatsApp Image 2025-09-15 at 8.02.34 PM.jpeg

WhatsApp Image 2025-09-15 at 8.02.43 PM.jpeg


