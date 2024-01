Disminuye el número de autos contaminantes en Nuevo León

El número de autos que contaminan la ciudad está disminuyendo de manera importante, así lo muestran las cifras de la Secretaría del Medio Ambiente, a cargo de Alfonso Martínez Muñoz.

De acuerdo al titular de la paraestatal, el año anterior el 24% de los vehículos no pasaba la prueba y ahora solo el 16% no la han pasado.

Martínez Muñoz agregó que esto puede estar relacionado a que la ciudadanía está mejorando las fallas que les fueron detectadas a sus vehículos.

“También tenemos buenas noticias en el tema de la inspección de vehículos, como les he comentado tuvimos un año de inspecciones y no pasó el 24 por ciento, y ahora no está pasando el 18 por ciento.

“Si recuerdan, a cada persona que no pasó la prueba les mandamos una carta para que mejoraran sus vehículos y entonces lo que se logró fue que el porcentaje de vehículos que no están aprobando los monitoreos vehiculares, se redujeran en un 8 por ciento”, dijo Martínez Muñoz.

Asimismo, el secretario del Medio Ambiente agregó que en 4 meses que retomaron las mediciones de fuentes vehiculares han evaluado 320,000 vehículos, mientras que, en el año anterior, es decir 2023, fueron más de un millón de vehículos que se inspeccionaron las emisiones.

