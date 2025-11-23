Distribuyen ayuda para miembros de comunidad 'La Cebolla'

La Secretaría de Igualdad e Inclusión entregó este domingo un donativo a la Asociación Civil 4x4 Monterrey Club en beneficio a los miembros de la comunidad La Cebolla, en el municipio de Rayones.

La titular de la dependencia, Martha Herrera, destacó la labora de los integrantes de dicha asociación, quienes se encargaron de entregar los donativos en zonas de difícil acceso.

“Hay mucha esperanza en verlos a ustedes, realmente están visibilizando a tantas comunidades que viven alejadas, si no fuera por ciudadanos como ustedes, pocos llegarían hasta allá”, explicó.

A través de la asociación se identificarán los apoyos requeridos, de acuerdo con las necesidades de los habitantes.

“Estamos muy agradecidos de corazón con personas como ustedes, que han hecho de su hobby una tarea fundamental, que es la solidaridad y el apoyo a las personas que han sido invisibilizadas y discriminadas históricamente. De verdad, gracias por hacer equipo con la Secretaría de Igualdad e Inclusión”, indicó.

Entre los artículos recaudados se encuentran 50 paquetes alimenticios, 100 cobertores, medicamentos, una silla de ruedas, un andador, juguetes para niñas y niños de distintas edades, útiles escolares, mochilas y pañales para adulto.

