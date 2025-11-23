Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_72_ca38690d2e
Nuevo León

Distribuyen ayuda para miembros de comunidad 'La Cebolla'

Afirmaron que el apoyo brindado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión es considerado como fundamental para aquellos que más lo requieren

  • 23
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Igualdad e Inclusión entregó este domingo un donativo a la Asociación Civil 4x4 Monterrey Club en beneficio a los miembros de la comunidad La Cebolla, en el municipio de Rayones.

IMG_2985.JPG

La titular de la dependencia, Martha Herrera, destacó la labora de los integrantes de dicha asociación, quienes se encargaron de entregar los donativos en zonas de difícil acceso.

“Hay mucha esperanza en verlos a ustedes, realmente están visibilizando a tantas comunidades que viven alejadas, si no fuera por ciudadanos como ustedes, pocos llegarían hasta allá”, explicó. 

IMG_3004.JPG

A través de la asociación se identificarán los apoyos requeridos, de acuerdo con las necesidades de los habitantes.

“Estamos muy agradecidos de corazón con personas como ustedes, que han hecho de su hobby una tarea fundamental, que es la solidaridad y el apoyo a las personas que han sido invisibilizadas y discriminadas históricamente. De verdad, gracias por hacer equipo con la Secretaría de Igualdad e Inclusión”, indicó. 

IMG_2989.JPG

Entre los artículos recaudados se encuentran 50 paquetes alimenticios, 100 cobertores, medicamentos, una silla de ruedas, un andador, juguetes para niñas y niños de distintas edades, útiles escolares, mochilas y pañales para adulto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T105409_041_786e87a3f9
'Regaleón' busca reunir 13 mil juguetes para comunidades rurales
Whats_App_Image_2025_11_23_at_8_08_43_PM_70d12937b6
Realiza Santa Catarina taller culinario inclusivo para niños 
INFO_7_UNA_FOTO_66_1ae6b7f233
Apoya con aparatos de movilidad para fomentar inclusión en García
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T130046_522_b5ca272bfe
Tom Cruise felicita a Iñárritu por aniversario de 'Amores Perros'
IMG_1524_49906ea15c
Agua y Drenaje Monterrey participa en Convención ANEAS 2025
JSB_7487_scaled_e943241a8d
México autoriza salidas e ingresos militares para ejercicios 2025
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
publicidad
×