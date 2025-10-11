Cerrar X
Nuevo León

Donan burócratas de Guadalupe su sueldo a Veracruz

Lo recaudado se entregará mediante un cheque oficial al DIF de Veracruz, o a través de un fideicomiso seguro, según dispongan las autoridades veracruzanas

  • 11
  • Octubre
    2025

Funcionarios del municipio de Guadalupe acordaron donar parte de su salario a los damnificados por las lluvias en Veracruz.

A través de un comunicado se informó que empleados de primer y segundo nivel, -incluyendo secretarios, directores y coordinadores-, aportaran individualmente el 10% de su pago.

Lo recaudado se entregará mediante un cheque oficial al DIF de Veracruz, o a través de un fideicomiso seguro, según dispongan las autoridades veracruzanas.

Inundacion veracruz

El alcalde Héctor García detalló que la intención de la donación en efectivo es que la ayuda llegué de forma rápida y directa a quienes más lo necesitan.

“Esto es para que puedan hacer uso la gente que quedó más damnificada y que tuvo más daños, ya sea personales o materiales.

“Somos hermanos mexicanos y el municipio de Guadalupe hará este donativo”, dijo el presidente municipal, “la recaudación comenzará este lunes y la entrega se realizará la próxima semana”.


