Nuevo León

Drones reforzarán seguridad por el juego Monterrey–América

El gobierno de Guadalupe desplegará un cerco de seguridad táctico con drones y más de mil 200 elementos de los tres órdenes de gobierno

  • 26
  • Noviembre
    2025

Por ser considerado de alto impacto por la afluencia y la rivalidad deportiva entre Rayados y América, se desplegará un cerco de seguridad táctico con drones y más de mil 200 elementos de los tres órdenes de gobierno: Guardia Nacional, SEDENA, Fuerza Civil, Agencia Estatal de Investigaciones y corporaciones municipales.

Como refuerzo táctico, drones de última generación de la Policía de Guadalupe estarán sobrevolando el perímetro del estadio y las avenidas de mayor concentración, permitiendo detectar aglomeraciones, movimientos inusuales y puntos de riesgo en tiempo real, lo que facilitará la reacción inmediata de las unidades en tierra.

"Contaremos con más de ciento cincuenta elementos de Guadalupe, con nuestras divisiones, la Policía Montada, el K9, nuestra división de drones también que estará apoyando y todo lo que es a inmediaciones del estadio, como bien sabemos ahí por avenidas aledañas, en donde tenemos bares, estaremos también de manera aleatoria haciendo recorridos con nuestros drones", explicó el Director de la Policía de Guadalupe, Michel Hernández.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe participará con un despliegue operativo integrado por 150 elementos, entre policías y tránsitos, algunos de ellos distribuidos en las divisiones, motorizada, K-9, y en la montada.

Los oficiales de Tránsito y Policía estarán distribuidos en 10 puntos de vigilancia sobre avenidas clave como Pablo Livas, Nuevo León, Las Torres, Exposición, Pablo A. de la Garza y áreas de acceso peatonal, además del dispositivo de cierres parciales para el desalojo al término del encuentro.

El operativo contempla la reacción inmediata ante disturbios, canalización de emergencias, apoyo a peatones y control del flujo vehicular antes, durante y después del partido.

Con la vigilancia aérea y terrestre, Guadalupe busca establecer un entorno más seguro para la afición y mantener el orden en uno de los eventos deportivos más importantes del cierre de año.


