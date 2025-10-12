Cerrar X
reportan_lluvias_leon_foto_nelson_9fab762947
Nuevo León

El 2025 se posiciona como uno de los años más lluviosos

Datos de la Conagua arrojan que las lluvias del 2025 han sido de las más copiosas, sólo superadas por las del 2020 y 2024, donde hubo tormentas tropicales

  • 12
  • Octubre
    2025

Las lluvias de este año en Nuevo León están entre las más altas de los últimos seis años, y solo fueron superadas en el 2020 y 2025, pero porque en esos años se registraron tormentas tropicales.

Sin embargo, las precipitaciones de enero a septiembre de este año, están 20% por debajo del promedio histórico.

Según registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de enero a septiembre de este 2025 cayeron en el estado 438.1 milímetros (mm) de agua que son 55% superiores a los 282.6 mm del mismo periodo del 2023; 31% que los 335.3 del 2022 y 10% mayores a los 398.1 mm del 2021.

Sin embargo, esta cantidad, es 25% inferior a los 585.1 mm de enero a septiembre del año pasado y 14% menos que los 510.9 mm del 2020.

lluvia archivo

Pero en julio del 2020, Nuevo León recibió los embates de la tormenta tropical Hanna y en junio del 2024, los de la tormenta tropical “Alberto”. Este año, hubo lluvias abundantes en septiembre, pero no se registró ningún fenómeno extraordinario.

En septiembre pasado, aunque se esperaba que las lluvias estuvieran por debajo de la media, cayeron 159.1 mm que son justo los 159 mm del promedio histórico.

En lo que vade octubre, también se han registrado lluvias intensas debido a niveles de baja presión y la entrada de frentes fríos.

Datos de la Conagua arrojan que las lluvias del 2025 han sido de las más copiosas, sólo superadas por las del 2020 y 2024 cuando se han registrado tormentas tropicales.

Enero – septiembre
2020: 510.9mm (Hanna) 
2021: 398.1mm 
2022: 335.3 mm
2023: 282.6 mm
2024: 585.1 mm (Alberto)
2025: 438.1mm
Promedio histórico: 545.8+


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_COLLAGE_1_e2a1c8f23b
Septiembre cumplidor: supera expectativa de lluvia
AP_25273278827671_7ffe28b51a
Muertes por el tifón Bualoi en Vietnam aumentan a 26
Presa_La_Boca_50ee311590
Desmiente Conagua quinto desfogue de la presa La Boca
publicidad

Últimas Noticias

G3_Bku_E6_WIA_Abu_QH_b8e7b1c8a5
Colombia humilla 4-0 a México y exhibe al 'Vasco'
Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
Katy_Perry_5874c02a2e
Confirman relación entre Katy Perry y Justin Trudeau
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_36_45_AM_a64c451afb
Alerta en Tampico por palizada del río Pánuco
G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
publicidad
×