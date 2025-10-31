Cerrar X
Nuevo León

El mes más bajo en lo que va del 2025: Secretaría de Seguridad NL

Durante la conferencia de prensa, el titular de Fuerza Civil brindó infomes sobre lo obtenido en la última semana del mes de octubre

  31
  Octubre
    2025

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, brindó detalles sobre los operativos desplegados en la entidad durante el mes de octubre. 

Como parte del trabajo colaborativo, se tienen en cuenta cinco palancas, las cuales son:

  1. Operativo Muralla
  2. Grupo de Coordinación Metropolitana
  3. Nuevas Divisiones Operativas
  4. Reclutamiento Acelerado
  5. Seguimiento Ciudadano

En cuanto la Operación Muralla, el secretario estatal informó que dicho despliegue se activó en tres ocasiones, lo que dio como resultado la detención de 266 personas, así como el decomiso de 53 armas, 41 vehículos, de los cuales, seis contaban con blindaje artesanal.

Mientras que el Grupo de Coordinación Metropolitana logró la captura de 360 presuntos delincuentes en posesión de 37 armas y 34 vehículos relacionados con el delito de alto impacto.

Destacó que el aseguramiento de armas a nivel anual se incrementó cuatro veces más que en relación con lo registrado en 2020.

El titular informó que se tuvo una reducción del 29% en comparación de septiembre, debido a que se registraron un total de 39 homicidios durante este mes, lo que consolida a octubre como "el mes más bajo".

"Un 29% en relación con el mes anterior e implica una reducción efectiva de 739 homicidios menos que el año pasado. Es decir, una disminución del 54% a nivel general."

Destacó que la entidad permanece por debajo de la media nacional, al consolidarse en el lugar 16°. Mientras que en delitos de feminicidio, Nuevo León ocupa el tercer lugar de los estados con los índices más bajos, con reducción del 82% frente al 2024.

También detalló que algunos municipios que pertenecen al Área Metropolitana sufrieron una disminución en el número de homicidios. 

  • Pesquería - 73%
  • Juárez - 65%
  • Guadalupe - 64%
  • Monterrey - 60%
  • San Nicolas - 47%

Mientras que en los municipios del Valle de Salinas y la región citrícola, la disminución se presenta en:

  • Sabinas Hidalgo - 100%
  • Zuazua - 76%
  • Galeana - 71%
  • Ciénega de Flores 74%
  • Montemorelos - 68%

Además, reiteró sus felicitaciones a las policías municipales de San Pedro, San Nicolás y Apodaca por brindar la mayor confianza a los ciudadanos, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

"Estos resultados que se reflejan en la encuesta, confirman que vamos en el camino correcto de fortalecer a las corporaciones locales, dignificar el trabajo de la policía y sobretodo trabajar en equipo y que cada orden de Gobierno trabaja en lo que le corresponde." expuso el titular.


