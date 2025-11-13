Cerrar X
Nuevo León

El próximo martes se seguirá analizando el presupuesto

Lorena de la Garza indicó que los los diputados se reunirán el próximo martes en Tesorería para que les expliquen cuatro puntos específicos del presupuesto

Para desglosar de una mejor manera la deuda que el estado está solicitando, los diputados se reunirán el próximo martes en Tesorería para que les expliquen cuatro puntos específicos.

La diputada priista, Lorena de la Garza, presidenta de la comisión de presupuesto, indicó que serán 4 mesas de trabajo donde se hablará de puntos de seguridad, agua y drenaje, del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) y movilidad.

“Haremos cuatro mesas adicionales para ver temas en específico; se va a tener una junta para puntos específicos de seguridad, Agua y Drenaje, el ICIFED y Movilidad; eso es el acuerdo en el que estuvimos presentes".

“Nos presentaron a grandes rasgos el presupuesto general para el 2026, junto con las proyecciones de financiamientos, tanto del gobierno central como de agua y drenaje, pero hay más información que estamos solicitando, lo cual derivó en que se pusieran estas mesas de trabajo que serán la próxima semana”, dijo Lorena de la Garza.

La diputada Melisa Peña, de Movimiento Ciudadano, indicó que las mesas serán este próximo martes 18 de noviembre, en donde se verán dos puntos por la mañana y otros dos por la tarde.

“Vemos muy positivo que esta reunión se realice antes del 20 de noviembre; como decía Sandra, habla sobre la apertura al diálogo, estamos en el tema de poder discutirlo, serían cuatro mesas”, dijo Melisa Peña.

El paquete fiscal se debe entregar a más tardar el 20 de noviembre por parte del Poder Ejecutivo en el Congreso del estado, para que los diputados comiencen su análisis y, posteriormente, si se necesita modificar algo, hacerlo, antes de pasarlo a votación para su aprobación y/o desecho.

En dado caso de que, antes de que se acabe el 2025, no exista un acuerdo o no se haya aprobado el presupuesto, el Estado automáticamente debe hacer una reconducción de recursos para usar el mismo presupuesto del año pasado.


