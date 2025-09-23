En caso de un 'choquecito', deberás mover tu vehículo

La Comisión de Movilidad del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la llamada reforma "antichoquecitos", una iniciativa que busca obligar a los conductores a mover sus vehículos tras un accidente menor para evitar la congestión vehicular.

Este dictamen, que será integrado a la Ley de Movilidad estatal, busca homologar los reglamentos de tránsito en todo el estado.

La propuesta establece que, en incidentes donde no haya lesionados, personas bajo los efectos del alcohol u otras circunstancias que lo impidan, los vehículos deberán ser retirados de la vía de manera obligatoria.

La presidenta de la comisión, la diputada Aile Tamez, explicó que la medida tiene como fin principal agilizar el tráfico en la zona metropolitana, que con frecuencia se paraliza por accidentes de bajo impacto.

"Se podrán retirar siempre y cuando no haya incidentes mayores, que los carros estén en condiciones de retirarse, que haya sido por alcance, que no haya indicios de que estén bajo los efectos del alcohol o sustancias y que hayan llegado a un acuerdo los conductores", detalló Tamez.

Se espera que la iniciativa sea presentada al pleno del Congreso la próxima semana para su votación final.

Por su parte, la diputada priista Lorena de la Garza, quien impulsó estas modificaciones en el municipio de Monterrey, indicó que es necesario que haya una homologación, ya que la urbe se conecta con diferentes avenidas importantes y el hecho de que en un municipio sí se pueda y en otro no, pues afecta la movilidad de toda la zona metropolitana.

“Tenemos que aceptar la realidad de que somos la entidad con más choques de todo el país y la mayoría de nuestros accidentes son choques por alcance, algunos de ellos frente a frente y otros cuando la persona está buscando cambiarse de carril, que ese es el que más choques provoca. Entonces, por eso esta iniciativa viene a aliviar uno de los problemas para nuestra, ya de por sí, colapsada movilidad”, agregó De la Garza.

También subrayó la necesidad de una reglamentación uniforme.

El Horizonte propuso desde 2024 esta iniciativa para aliviar el tráfico en la urbe regia.

Actualmente, algunos municipios como San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Santiago y Apodaca ya cuentan con reglamentos que permiten mover los vehículos en choques menores. Sin embargo, esta reforma lo convertiría en una obligación, no en una opción.

El dictamen aprobado estipula que los conductores deben retirar sus vehículos hacia el acotamiento o una zona cercana.

Durante la sesión de la Comisión de Movilidad, Tamez dijo que las reformas se realizan a diversas fracciones del artículo 68 Bis 1 de la ley, además de añadirse una fracción 1 Bis al artículo 8 y una 15 al 68 Bis.

“Establecer disposiciones que regulen la obligatoriedad para que las personas conductoras implicadas en un accidente menor retiren sus vehículos de la vía hacia el acotamiento o área más cercana, una vez hayan tomado fotografías o videos del hecho y llegado a común acuerdo, inclusive ante la ausencia de un agente de tránsito, con el objetivo de liberar el tránsito en la vía afectada, agilizar el tráfico y salvaguardar la integridad física y seguridad vial”, se lee en el dictamen aprobado por la comisión.

"Esta medida aplicará, siempre y cuando cuenten con seguro vehicular vigente, existan solo daños materiales en los vehículos involucrados y estos se encuentren en condiciones de circular, así como no existan indicios de que ninguno de los conductores involucrados se encuentre bajo los efectos del alcohol o de cualquier tipo de estupefaciente. De igual forma, se deberán establecer los supuestos específicos y las sanciones correspondientes para su aplicación eficaz".

