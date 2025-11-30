Cerrar X
Nuevo León

Encabeza Adrián de la Garza encendido de pino en Monterrey

Familias llenaron Plaza Zaragoza en un ambiente festivo; el alcalde de Monterrey agradeció la asistencia y prometió un 2025 positivo

  • 30
  • Noviembre
    2025

Miles de familias regiomontanas se reunieron este domingo en la Plaza Zaragoza para celebrar el tradicional encendido del pino navideño en el corazón de Monterrey, en medio de un ambiente festivo que marcó oficialmente el inicio de la temporada decembrina en la ciudad.

El evento fue encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, acompañado por la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, quienes convivieron con los asistentes antes de la esperada cuenta regresiva.

Durante su mensaje, el edil destacó algunos de los avances logrados este año en la administración municipal.

“Estamos fortaleciendo la policía, creemos que es muy importante la seguridad”, afirmó.

Asimismo, agradeció la confianza de la ciudadanía y adelantó que el próximo año será clave para Monterrey.

“Vamos a seguir trabajando, pero viene el Mundial, y el Mundial es en Monterrey. Tenemos cosas preparadas grandiosas”, expresó de la Garza.

Al encender el pino, el primer cuadro de la ciudad quedó totalmente iluminado: los árboles, así como la fachada del palacio municipal, lucieron luces y diseños navideños que sorprendieron a los presentes.

De manera simultánea, dio inicio un desfile temático que recorrió el circuito de la plaza, mientras que en la explanada se inauguró la pista de hielo, que permanecerá abierta durante toda la temporada decembrina.

La lluvia ligera no impidió que las familias disfrutaran de la música en vivo y de las actividades navideñas.

“Está muy padre el ambiente; aunque esté lloviendo, hay que disfrutar”, expresó una de las asistentes.

Con este encendido, Monterrey dio paso a una serie de eventos que se desarrollarán durante las próximas semanas para celebrar la Navidad.


