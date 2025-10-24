Cerrar X
IMG_4147_ca870c5611
Nuevo León

Encabeza Manuel Guerra jornada 'Alcalde en tu Colonia' en García

Algunas de las colonias visitadas en esta ocasión fueron La Reserva Cumbres, Cumbres Elite, Valle de Cumbres, Cerrada de Cumbres y Dominio Cumbres Samsara

  • 24
  • Octubre
    2025

El presidente municipal de García, Manuel Guerra, encabezó una intensa jornada de más de cinco horas en su programa "Alcalde en tu Colonia", la cual estuvo ahora en la zona poniente de la ciudad.

Guerra Cavazos estuvo desde las 20:00 horas hasta pasada la medianoche escuchando de primera mano las inquietudes de la población en temas como alumbrado público, bacheo, obras públicas o servicios para mascotas.

Algunas de las colonias visitadas en esta ocasión fueron La Reserva Cumbres, Cumbres Elite, Valle de Cumbres, Cerrada de Cumbres, Dominio Cumbres Samsara.

IMG_4135.JPG

Junto al alcalde estuvo personal de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Secretaría de las Mujeres, Desarrollo Social y Protección Civil, así como las direcciones de Cultura y Turismo, Deporte, Medio Ambiente, Bienestar Animal, Alumbrado Público, entre otras, para dar seguimiento a los reportes.

“Queremos estar ahí, con ustedes, escucharlos y resolver juntos. No se trata de que vengan a nosotros, sino de que nosotros lleguemos a ustedes, porque ese es el verdadero sentido de este gobierno”, comentó el edil.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_25_T133334_112_276b23ca07
Maduro solicita al TSJ retirar la nacionalidad a Leopoldo López
34907faa141c00b48aea4e7c95f31136f3b97c71w_80dc3cdcb4
Trump llega a Qatar en una breve parada en su viaje a Malasia
WVERGWE_d1de0f0428
Catherine Connolly será la nueva presidenta de Irlanda
publicidad

Últimas Noticias

eta_e745ea3480
Norris domina la última práctica; Piastri mantiene ligera ventaja
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T140559_424_ca009c5625
Isaac del Toro conquista el Nacional de Ruta en Ensenada
WEDV_cefd1b7e4f
Huracán Melissa amenaza con impactos catastróficos en el Caribe
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×