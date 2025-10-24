Encabeza Manuel Guerra jornada 'Alcalde en tu Colonia' en García

El presidente municipal de García, Manuel Guerra, encabezó una intensa jornada de más de cinco horas en su programa "Alcalde en tu Colonia", la cual estuvo ahora en la zona poniente de la ciudad.

Guerra Cavazos estuvo desde las 20:00 horas hasta pasada la medianoche escuchando de primera mano las inquietudes de la población en temas como alumbrado público, bacheo, obras públicas o servicios para mascotas.

Algunas de las colonias visitadas en esta ocasión fueron La Reserva Cumbres, Cumbres Elite, Valle de Cumbres, Cerrada de Cumbres, Dominio Cumbres Samsara.

Junto al alcalde estuvo personal de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Secretaría de las Mujeres, Desarrollo Social y Protección Civil, así como las direcciones de Cultura y Turismo, Deporte, Medio Ambiente, Bienestar Animal, Alumbrado Público, entre otras, para dar seguimiento a los reportes.

“Queremos estar ahí, con ustedes, escucharlos y resolver juntos. No se trata de que vengan a nosotros, sino de que nosotros lleguemos a ustedes, porque ese es el verdadero sentido de este gobierno”, comentó el edil.

Comentarios