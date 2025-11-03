Cerrar X
Nuevo León

Encabeza San Nicolás la canasta básica más cara del país: Profeco

Profeco informó que la canasta básica más cara del país se encuentra en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con un costo de $943.86 pesos

  • 03
  • Noviembre
    2025

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, informó este lunes que San Nicolás de los Garza, Nuevo León, registró la canasta básica más cara del país, con un costo de $943.86 pesos, superando la meta oficial de $910 pesos.

El establecimiento con dicho precio corresponde a un supermercado ubicado en el municipio neoleonés, según los datos del programa "Quién es Quién en los Precios".

En contraste, el precio más bajo se reportó en Campeche, donde la misma canasta se vendió en $735.70 pesos, es decir, $208.16 pesos menos que en San Nicolás.

Este resultado coloca a Campeche como la entidad con el costo más accesible para el consumo semanal de una familia de cuatro integrantes.

EH UNA FOTO.jpg

Por otra parte, Iván Escalante Ruiz, dio a conocer este lunes que el precio promedio nacional de la gasolina Magna es de $23.14 pesos por litro, sin embargo existen estaciones que ofrecen el combustible a $23 pesos o menos, destacando ubicaciones en Nuevo León, Veracruz, Estado de México y Yucatán.

Estaciones con precios más bajos

Entre las gasolineras con los precios más accesibles reportados por Profeco se encuentran:

  • Pemex Luis Donaldo Colosio, en Monterrey, Nuevo León, con $23.14 pesos por litro
  • Repsol Cuauhtémoc Poniente 1500, en Chalco, Estado de México, con $23.19 pesos por litro
  • Pemex Avenida Palma 214, en Coatzacoalcos, Veracruz, con $23.19 pesos por litro
  • Pemex carretera Umán-Hopelchén, en Yucatán, con $23.20 pesos por litro

EH UNA FOTO (1).jpg

Saltillo lidera los precios más altos de gasolina

Además, el funcionario de la Profeco, mencionó que la gasolinera PETRO 7 SEVEN PETRO, ubicada en Boulevard Luis Donaldo Colosio #5055 en Saltillo, Coahuila, registró el precio más elevado a nivel nacional, con 24.99 pesos por litro de gasolina Magna.

Explicó que este establecimiento mantiene un margen de ganancia de $5.34 pesos por litro, cifra que consideró “significativamente alta” frente al promedio esperado de dos pesos.

Escalante Ruiz informó que el precio promedio nacional de la gasolina Magna se ubica actualmente en 23.60 pesos por litro, según los datos del programa “Quién es Quién en los Precios de los Combustibles”, correspondientes a la semana del 20 al 26 de octubre.

Entre las estaciones con los precios más altos del país destacan:

  • PETRO 7 SEVEN PETRO, Saltillo, Coahuila — $24.99 | Margen: $5.34
  • OXXO GAS, Almoloya de Juárez, Edomex — $24.99 | Margen: $2.77
  • OXXO GAS, Morelia, Michoacán — $24.99 | Margen: $2.77
  • PEMEX, Tlahualilo, Durango — $24.79 | Margen: $2.59
  • GO GAS, Cancún, Quintana Roo — $24.79 | Margen: $3.01
  • PEMEX, Centla, Tabasco — $24.57 | Margen: $2.45
  • PRIMEROGAS, Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca — $24.50 | Margen: $2.43
  • CHEVRON, Culiacán, Sinaloa — $24.50 | Margen: $2.33

EH UNA FOTO (2).jpg

Profeco subrayó que los datos son de carácter informativo y reflejan los precios vigentes al momento del levantamiento, pero estos pueden variar diariamente por ajustes internos de las estaciones.

La dependencia recordó que los consumidores pueden consultar precios actualizados y presentar denuncias a través de la app Litro x Litro.


