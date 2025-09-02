Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_02_at_3_06_02_PM_044d97ac9d
Nuevo León

Encuentran cuerpo en descomposición cerca del Metro Simón Bolívar

Según los primeros informes, vecinos y usuarios que pasaban por la zona reportaron olores fétidos al interior del domicilio marcado con el número 1817

  • 02
  • Septiembre
    2025

El cuerpo en estado de descomposición de una mujer fue encontrado a un costado de la estación del Metro Simón Bolívar, en la colonia Mitras centro, del municipio de Monterrey.

Según los primeros informes, vecinos y usuarios que pasaban por la zona reportaron olores fétidos al interior del domicilio marcado con el número 1817.

Tras el reporte, elementos de Policía Monterrey y de la agencia de investigaciones acordonaron la zona, para comenzar con las investigaciones por parte de personal de servicios periciales.

Al momento se desconoce la causa de muerte, así como la identidad de la persona, únicamente que se trata de una mujer.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_59189928f0
Mujer es encontrada inconsciente en la colonia Rodríguez
24d6d4c7_e762_4471_995f_22d9395da705_e319cdca99
Presenta Susarrey su libro de Movilidad en Congreso
wdf_f4ae5916d1
Gobierno lanza Café Bienestar en apoyo a pequeños productores
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos los fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
113482c9_0009_408f_bd47_47cdf9452b8f_37b7229837
Baja en producción automotriz no afecta a egresados de UPRA
d0899f43_9920_4dc5_b737_00838cf9a813_a4a43f3c6d
Inauguran laboratorio de Inteligencia Artificial en Nuevo Laredo
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×