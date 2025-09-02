Encuentran cuerpo en descomposición cerca del Metro Simón Bolívar

El cuerpo en estado de descomposición de una mujer fue encontrado a un costado de la estación del Metro Simón Bolívar, en la colonia Mitras centro, del municipio de Monterrey.

Según los primeros informes, vecinos y usuarios que pasaban por la zona reportaron olores fétidos al interior del domicilio marcado con el número 1817.

Tras el reporte, elementos de Policía Monterrey y de la agencia de investigaciones acordonaron la zona, para comenzar con las investigaciones por parte de personal de servicios periciales.

Al momento se desconoce la causa de muerte, así como la identidad de la persona, únicamente que se trata de una mujer.

