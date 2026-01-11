Podcast
Nuevo León

Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal

Desde este sábado, el ambiente comenzó a tornarse frío, con lluvias intermitentes que podrían intensificarse durante el fin de semana

El ingreso de sistemas invernales al territorio nacional volverá a tener impacto directo en Nuevo León, donde se anticipan condiciones climáticas adversas durante las próximas 96 horas, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

La combinación del frente frío número 27, una masa de aire polar y la segunda tormenta invernal de la temporada mantendrá un escenario de bajas temperaturas, viento fuerte y precipitaciones en distintas regiones del estado.

Desde este sábado, el ambiente comenzó a tornarse frío, con lluvias intermitentes que podrían intensificarse durante la noche y la madrugada del domingo. 

En particular, se prevén chubascos con acumulados moderados, principalmente en el norte y zonas serranas de Nuevo León.

Prevén caída de nieve con mayores precipitaciones

Las condiciones atmosféricas también favorecerán la posible caída de nieve o aguanieve, así como episodios de lluvia engelante en áreas de mayor altitud, lo que representa un riesgo para la circulación vehicular.

Otro de los factores relevantes será el viento, que podría alcanzar rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con potencial para provocar la caída de árboles, estructuras ligeras o anuncios publicitarios.

Durante las primeras horas del domingo, las temperaturas mínimas descenderán de forma significativa, con valores cercanos o inferiores a los 0 grados Celsius, especialmente en regiones montañosas, donde no se descartan heladas.

Pronostico-11-enero-2026.jpg

Para este lunes, el pronóstico indica que el sistema invernal se mantendrá sobre el noreste del país, prolongando el ambiente muy frío en Nuevo León.

Pronostico-12-enero-2026.jpg

Aunque las lluvias tenderán a ser más dispersas, persistirán intervalos de chubascos, así como la probabilidad de nieve, aguanieve o lluvia congelante en la sierra.

El viento continuará siendo un elemento a considerar, con rachas de hasta 60 km/h en algunos puntos del estado.

Hacia el martes, si bien la tormenta invernal comenzará a desplazarse hacia el sur de Estados Unidos, Nuevo León aún registrará sus efectos residuales.

Pronostico-13-enero-2026.jpg

Se esperan lluvias ligeras a moderadas, viento moderado y un ambiente frío, con temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados en zonas altas, manteniéndose el riesgo de heladas.

Pronostico-14-enero-2026.jpg

Ante este panorama, Protección Civil recomienda a la población extremar precauciones, abrigarse adecuadamente, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.


