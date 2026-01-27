Entrega David de la Peña uniformes a trabajadores de Santiago

Con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y reconocer la labor diaria de los servidores públicos, el alcalde de Santiago, David de la Peña, encabezó la entrega de uniformes para el personal administrativo y de campo de la administración municipal. Durante el evento, el edil destacó que esta indumentaria no solo facilita las tareas operativas, sino que simboliza el compromiso y el orgullo de servir a la comunidad santiaguense. Un reconocimiento al desempeño colectivo De la Peña vinculó este equipamiento con los resultados positivos de su gestión, señalando que el trabajo del personal ha posicionado a Santiago como el municipio con mayor aprobación en Nuevo León. "Hoy somos el Gobierno Municipal con la mejor aprobación en todo el estado, y eso significa que lo que ustedes realizan día con día rinde fruto; los ciudadanos se sienten contentos de tener un Gobierno cercano que resuelve problemas", expresó el Alcalde ante los trabajadores.

La entrega incluyó equipo diverso adaptado a las necesidades de cada área:

Camisas y playeras tipo polo.

Chamarras y gorras.

Botas de trabajo y artículos especializados para personal de campo.

Respaldo sindical y nuevos beneficios

Ruth López Copado, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Santiago, agradeció la distinción y el respaldo constante de la administración hacia los empleados sindicalizados y de confianza.

Además del equipo físico, el Alcalde anunció un beneficio adicional para la movilidad de los trabajadores: el uso gratuito de la Ruta "Vamos Más". Esta medida busca facilitar el traslado seguro y puntual a los centros de trabajo, reduciendo al mismo tiempo el uso de vehículos particulares en el municipio.

Finalmente, David de la Peña reafirmó su compromiso de seguir trabajando en equipo para cumplir con los objetivos de la administración y mantener los estándares de atención que la ciudadanía demanda.

Comentarios