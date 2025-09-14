Cerrar X
Nuevo León

Entrega en García tinacos por cortes en el suministro de agua

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos informó del lanzamiento de la iniciativa “Agua para Todos” para mitigar la falta de agua

  • 14
  • Septiembre
    2025

Ante las fallas en el servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos informó del lanzamiento de la iniciativa “Agua para Todos” para mitigar la falta de agua.

Con esta acción, se entregan tinacos a los residentes, permitiéndoles almacenar agua en sus hogares y asegurar su disponibilidad, incluso cuando el suministro de la red pública se interrumpe.

El programa arrancó el viernes con la entrega de los primeros 1,000 tinacos. 

En total, se repartirán 5,000 unidades en todo el municipio, priorizando a las familias más vulnerables y a quienes han sido más afectados por la falta de servicio. 

El alcalde señaló que el organismo estatal Agua y Drenaje no ha ofrecido soluciones concretas al problema, ante lo cual la administración de García tomó medidas proactivas. 

Además de la distribución de agua potable con pipas y garrafones, la entrega de miles de tinacos representa una solución a largo plazo que busca dar a las familias la autonomía para gestionar su propio abasto de agua, informó la administración municipal.

El edil utilizó sus redes sociales para iniciar la campaña, permitiendo un contacto directo con los ciudadanos y escuchando sus necesidades.

De acuerdo con Guerra, el compromiso del gobierno de García es la búsqueda de soluciones efectivas.


