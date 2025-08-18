Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_18_at_7_06_38_PM_8b708850d1
Nuevo León

Entrega Félix Arratia uniformes a alumnos de educación básica

El alcalde de Juárez entregar uniformes nuevos a más de 70,000 alumnos de 264 escuelas de preescolar, de primaria y de los Centros de Atención Múltiple

  • 18
  • Agosto
    2025

El alcalde del municipio de Juárez, Félix Arratia, y su esposa, la presidenta del DIF municipal, Mónica Oyervides, iniciaron el programa "Uniformes a tus órdenes".

Esta acción consiste en entregar de manera gratuita los uniformes escolares nuevos a más de 70 mil alumnos de 264 escuelas de preescolar, de primaria y de los Centros de Atención Múltiple (CAM) para este próximo ciclo educativo.

"Nos convertimos en el primer municipio, en el primero, pero además del primero, en el único municipio de todo Nuevo León que entrega uniformes escolares gratuitos para todos nuestros niños de preescolar y para todos nuestros niños de primaria", destacó el edil.

Con estos uniformes gratuitos, una familia se ahorra, por cada hijo, al menos 2 mil pesos.

El kit incluye una playera tipo polo deportiva, short o falda, pants y chaquetín.

La presidenta del DIF municipal dijo que se hizo un gran esfuerzo.

"Tenemos muchos meses trabajando en este programa de 'Uniformes a tus órdenes', pensamos mucho en lo que íbamos a hacer, en el diseño que íbamos a tener, en el material que le íbamos a poner, lo hicimos con muchas ganas, con mucho amor", explicó.

La entrega arrancó en la primaria José Pablo Moncayo, en la colonia Valle del Real.

El presidente municipal destacó que así se garantiza el derecho a la educación gratuita, se apoya a los menores y se evita a sus papás ese gasto, cuidando la economía familiar.

"Estamos ayudando con el gasto más fuerte: el de los uniformes. Los niños van a preescolar o pasan a primaria y de un grado a otro crecen mucho de estatura y es necesario cambiar el uniforme y por eso decidimos apostarle a este programa", expresó.

La presidenta del DIF municipal afirmó que la prioridad son los menores.

"Justamente lo que queremos es que tengan un regreso a clases digno, que puedan regresar con una opción de uniforme escolar, nueva, que puedan sentirse estudiantes del municipio, muy orgullosos", aseguró.

El alcalde garantizó que seguirá apoyando a las familias.


