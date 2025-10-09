Cerrar X
Nuevo León

Entrega gobernador 16 unidades para ruta 224 Cometas

Se planea que las unidades pasen por cada parada en un intervalo de 12 minutos, lo que se considera un 25% de capacidad adicional al día

  • 09
  • Octubre
    2025

El gobernador Samuel García llevó a cabo la entrega de 16 nuevas unidades para la ruta 224 Cometas. 

Acompañado del del Encargado del Despacho de la Dirección General del IMA, Abraham Vargas, el gobernador destacó que tiene una calificación de 8.1 a sus cuatro años de gobierno. Aseguró que dicha evaluación va ligada a las acciones realizadas en materia hídrica, seguridad y movilidad.

Resaltó que se dejaron 1,700 camiones chatarra por parte de la administración pasada, por lo que en este gobierno ya se adquirieron 4,000 nuevas unidades.

"Tenemos 4 mil nuevos camiones, orgullosamente Volvo, Hecho en Nuevo León, con clima, internet, seguridad, botón de pánico y además Fuerza Civil de manera estratégica yendo a la ruta donde puede haber denuncias o delitos. 

Por su parte, Abraham Vargas señaló que estos camiones vienen a completar los ramales de la ruta 224 y 172.

Se espera que dichas unidades pasarán en un intervalo de 15 minutos a operar en 12, lo que significa un 25% más de capacidad al día.

Por su parte, el alcalde de Juárez, Féliz Arratia, resaltó que durante esta administración se mostró "un verdadero cambio" para la movilidad en el municipio de Juárez, la cual inició en la cuenca Monterrey-Guadalupe-Juárez y que hoy, se tienen resultados tangibles.

Durante la entrega, se contó con la asistencia de diputados locales como Sandra Pámanes y José Luis Garza quienes agradecieron al mandatario estatal por resolver la problemática de movilidad.


