Nuevo León

Entrega Héctor García rehabilitación del centro de Guadalupe

El alcalde emecista destacó que esta inversión superior a los $84 millones de pesos se logró sin incrementar el impuesto predial

  • 05
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de transformar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de los ciudadanos, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, encabezó la entrega formal de las obras de rehabilitación integral en el primer cuadro del municipio.

Los trabajos, que forman parte de un compromiso de campaña cumplido, contemplaron una intervención masiva de más de 97 mil metros cuadrados. A diferencia de los bacheos superficiales, en esta ocasión se renovó por completo la base de rodamiento para garantizar vialidades de alta durabilidad.

Una inversión para el peatón y el automovilista

Con una inversión cercana a los $84 millones de pesos, el proyecto no solo se limitó al asfalto. El municipio apostó por una visión de movilidad integral que incluye rehabilitación de banquetas, nuevo mobiliario urbano e infraestructura de calidad.

"El año pasado me comprometí con la gente de todo el Centro de Guadalupe en mejorar las principales avenidas... y ya lo logramos, con pavimentos de calidad. Pero además lo excedimos porque hemos estado haciendo banquetas, y vamos por más este año", declaró el edil durante el recorrido de supervisión.

Vialidades renovadas

Entre los puntos clave que ya presentan una nueva cara se encuentran:

  1. Calle Juan Zuazua: Tramo de Av. Benito Juárez a calle Taxco.

  2. Calle Hidalgo: Desde 5 de Mayo hasta la Av. Morones Prieto.

  3. Calle Insurgentes: Tramo entre Zaragoza y Victoria.

Estas arterias son fundamentales para el acceso a servicios críticos como la Clínica 4 del IMSS, planteles escolares y zonas habitacionales de alta densidad.

Finanzas sanas: Obras sin aumento de impuestos

Héctor García destacó que esta inversión millonaria se ha logrado sin incrementar el impuesto predial. En ese sentido, aprovechó para invitar a los guadalupenses a mantener este ritmo de obra pública, aprovechando los incentivos fiscales que el municipio ofrece durante los meses de febrero y marzo.


