Entrega Héctor García rehabilitación del centro de Guadalupe

Con el objetivo de transformar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de los ciudadanos, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, encabezó la entrega formal de las obras de rehabilitación integral en el primer cuadro del municipio.

Los trabajos, que forman parte de un compromiso de campaña cumplido, contemplaron una intervención masiva de más de 97 mil metros cuadrados. A diferencia de los bacheos superficiales, en esta ocasión se renovó por completo la base de rodamiento para garantizar vialidades de alta durabilidad.

Una inversión para el peatón y el automovilista

Con una inversión cercana a los $84 millones de pesos, el proyecto no solo se limitó al asfalto. El municipio apostó por una visión de movilidad integral que incluye rehabilitación de banquetas, nuevo mobiliario urbano e infraestructura de calidad.