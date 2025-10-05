Entrega Jesús Nava alimentos gratis a familias de Santa Catarina

Cientos de familias de Santa Catarina han sido beneficiadas con el programa “Mercado del Bienestar”, mediante el cual se entregan gratuitamente productos de la canasta básica en distintas colonias del municipio.

El alcalde Jesús Nava Rivera, acompañado por Paola García y Elizabeth Galicia, presidenta y titular del DIF Municipal, destacó que la iniciativa busca aliviar la carga económica de los hogares y garantizar que niños, jóvenes y adultos mayores accedan a alimentos nutritivos y de calidad.

El programa, que inició como el “Huevotón”, se realiza de manera itinerante en sectores como Eugenio Canavati, Infonavit Cuauhtémoc y Jesús M. Garza, priorizando las zonas con mayor vulnerabilidad social.

“Continuaremos con más ediciones del Mercado del Bienestar para que más familias se beneficien de este apoyo solidario que fortalece el tejido social de Santa Catarina”, aseguró el edil.

Comentarios