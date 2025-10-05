Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_05_at_10_50_01_PM_f1e007b6fb
Nuevo León

Entrega Jesús Nava alimentos gratis a familias de Santa Catarina

El alcalde impulsó el 'Mercado del Bienestar', programa que distribuye productos básicos en colonias vulnerables para apoyar la economía familiar

  • 05
  • Octubre
    2025

Cientos de familias de Santa Catarina han sido beneficiadas con el programa “Mercado del Bienestar”, mediante el cual se entregan gratuitamente productos de la canasta básica en distintas colonias del municipio.

El alcalde Jesús Nava Rivera, acompañado por Paola García y Elizabeth Galicia, presidenta y titular del DIF Municipal, destacó que la iniciativa busca aliviar la carga económica de los hogares y garantizar que niños, jóvenes y adultos mayores accedan a alimentos nutritivos y de calidad.

El programa, que inició como el “Huevotón”, se realiza de manera itinerante en sectores como Eugenio Canavati, Infonavit Cuauhtémoc y Jesús M. Garza, priorizando las zonas con mayor vulnerabilidad social.

“Continuaremos con más ediciones del Mercado del Bienestar para que más familias se beneficien de este apoyo solidario que fortalece el tejido social de Santa Catarina”, aseguró el edil.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_29_T163227_906_5a3c513787
Lleva Alberto Hurtado beneficios a más de 100 mil saltillenses
Whats_App_Image_2025_09_12_at_8_44_42_PM_17028d34c1
Arranca programa alimentario “Despensón” en Ramos Arizpe
aaf552be_d451_4a8d_b57c_fc09c2935ae0_89aa36c223
Venden huevo a mitad de precio en el Mercadito Mejora
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_empleo_3882f11a65
Menor demanda del exterior ‘pega’ a 40% de la industria de NL
Whats_App_Image_2025_10_06_at_12_43_32_AM_8a9845f8c0
Rayados sale vivo de Tijuana: empata y es tercer lugar general
extorsiones_91e463efe9
Fraudes telefónicos internacionales afectan a empresas en México
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_66_98a6658590
Desaparece regiomontana en trayecto hacia Reynosa
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×