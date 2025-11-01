Entrega NL 60 nuevas unidades de transporte para la cuenca cuatro

En un evento realizado en el Gimnasio Nuevo León, el gobernador Samuel García, acompañado de Mariana Rodríguez y de Abraham Vargas, encargado del despacho de Movilidad, entregó 60 nuevas unidades de transporte que reforzarán las cuencas metropolitanas.

Durante su intervención, Abraham Vargas detalló que las unidades están destinadas al municipio de Monterrey y se distribuirán entre los cuatro cuencas de movilidad.

La Cuenca 1, que atiende a Juárez, Cadereyta y Guadalupe, y la Cuenca 4, que abastece los municipios de García, Monterrey, San Pedro y Santa Catarina, será una de las más fortalecidas. Solo esta última proyecta beneficiar a un millón 765 mil 286 usuarios.

“Estas unidades reforzarán la Cuenca 4 para ofrecer un mejor servicio de transporte. No nos detenemos, adelantamos la entrega de transporte”, afirmó Vargas.

El gobernador Samuel García destacó los avances en materia de movilidad y aseguró que el estado avanza “en tiempo y forma”.

“Lo más difícil era renovar los camiones. En Ciudad de México solo renovaron 2,000; en Nuevo León vamos a renovar el doble. Seremos ejemplo nacional de que Nuevo León tendrá el mejor transporte de todo México”, afirmó.

García también destacó que octubre cerró como el mejor mes en términos de avance para el estado en los últimos 15 años y reitero que elementos de Fuerza Civil realizarán recorridos de vigilancia en el transporte público para reforzar la seguridad de los usuarios.

