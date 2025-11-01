Cerrar X
9b4c08e3_00f8_4b23_9c9b_36fcf686efc6_afe60f73ed
Nuevo León

Entrega NL 60 nuevas unidades de transporte para la cuenca cuatro

El gobernador Samuel García, acompañado de Mariana Rodríguez y de Abraham Vargas, encargado del despacho de Movilidad, entregó 60 nuevas unidades de transporte

  • 01
  • Noviembre
    2025

En un evento realizado en el Gimnasio Nuevo León, el gobernador Samuel García, acompañado de Mariana Rodríguez y de Abraham Vargas, encargado del despacho de Movilidad, entregó 60 nuevas unidades de transporte que reforzarán las cuencas metropolitanas.

Durante su intervención, Abraham Vargas detalló que las unidades están destinadas al municipio de Monterrey y se distribuirán entre los cuatro cuencas de movilidad. 

La Cuenca 1, que atiende a Juárez, Cadereyta y Guadalupe, y la Cuenca 4, que abastece los municipios de García, Monterrey, San Pedro y Santa Catarina, será una de las más fortalecidas. Solo esta última proyecta beneficiar a un millón 765 mil 286 usuarios.

cc946d03-2f90-4012-9332-807e70e7dd89.jfif

“Estas unidades reforzarán la Cuenca 4 para ofrecer un mejor servicio de transporte. No nos detenemos, adelantamos la entrega de transporte”, afirmó Vargas.

El gobernador Samuel García destacó los avances en materia de movilidad y aseguró que el estado avanza “en tiempo y forma”. 

“Lo más difícil era renovar los camiones. En Ciudad de México solo renovaron 2,000; en Nuevo León vamos a renovar el doble. Seremos ejemplo nacional de que Nuevo León tendrá el mejor transporte de todo México”, afirmó.

b956e413-2da4-4066-bd09-9a042ff0aaba.jfif

García también destacó que octubre cerró como el mejor mes en términos de avance para el estado en los últimos 15 años y reitero que elementos de Fuerza Civil realizarán recorridos de vigilancia en el transporte público para reforzar la seguridad de los usuarios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T144743_847_4c8e12bf24
Piden alcaldes aumentar número de participaciones para 2026
Whats_App_Image_2025_10_30_at_8_36_53_PM_d4d68444a8
Inaugura Samuel cancha 'El Cerrito' en Condominios Constitución
publicidad

Últimas Noticias

ethdftrh_6515b10265
Rosa Icela se suma a condenas por homicidio de alcalde de Uruapan
INFO_7_UNA_FOTO_41_db274c6972
¿Cómo se celebra el Día de muertos en Lago de Pátzcuaro?
AP_25305766237670_d0987a2fdd
Hamas entregará cuerpos de tres rehenes israelíes
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×