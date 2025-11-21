Entrega Samuel García 15 unidades para ruta 50 Más Palomas

El Gobierno de Nuevo León entregó 15 unidades a la "Ruta 50 Más Palomas", la cual reestructuró su recorrido para llegar hasta la colonia San Ángel hacia el sur de la ciudad de Monterrey.

El gobernador Samuel García afirmó que estas unidades beneficiarán a cerca de 100,000 usuarios del transporte público. En compañía del director de Metrorrey, Abraham Vargas, detalló que los habitantes de colonias como Independencia, San Ángel, La Rioja y la Estanzuela tendrán fácil acceso al servicio, debido a que también se conectará con la Línea 5 del metro.

“Todas las semanas nos llegan camiones y los mandamos a la calle. Tenemos ya muchas nuevas rutas”, manifestó el gobernador.

También detalló cuales son los colores que diferencian las unidades, así como las adaptaciones que se realizarán para mejorar la movilidad en la entidad.

“Van a ver camiones verdes con naranja, son los tradicionales y camiones verde digamos, más clarito, esos son los eléctricos, los TransMetros, entonces también bendecidos en movilidad. Está el Metro avanzando. Vamos a construir la línea más grande del Continente, 35 km de Metro y entonces Metro, tren de la Presidenta, camiones, reestructura y TransMetros. Eso tiene que mejorar muchísimo la movilidad del estado Nuevo León”, refirió.

Además, destacó que la construcción de siete carreteras fortalecerá la infraestructura.

Mientras que el también encargado del despacho de IMA, Abraham Vargas, explicó como fue reestructurada la ruta hacia el sur de la ciudad. Además destacó la coordinación que se tiene con los transportistas, para que los usuarios no esperen más de 15 minutos en su parada de preferencia.

“Nosotros estamos coordinados con los transportistas de tal forma que los mantenimientos, cargas de gas se hagan fuera de los horarios de máxima demanda y nunca los usuarios tengan que esperar más de 15 minutos. Incluso en los programas de operación consideramos la flota reserva necesaria para que ellos puedan efectuar labores de mantenimiento y siempre garantizar la flota mínima que se requiere en las horas de máxima demanda”, apuntó.

