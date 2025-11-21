Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T124643_778_fd7afc9a40
Nuevo León

Entrega Samuel García 15 unidades para ruta 50 Más Palomas

Autoridades destacaron la coordinación con los transportistas, con el objetivo de que los usuarios no esperen más de 15 minutos en la parada

  • 21
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Nuevo León entregó 15 unidades a la "Ruta 50 Más Palomas", la cual reestructuró su recorrido para llegar hasta la colonia San Ángel hacia el sur de la ciudad de Monterrey.

El gobernador Samuel García afirmó que estas unidades beneficiarán a cerca de 100,000 usuarios del transporte público. En compañía del director de Metrorrey, Abraham Vargas, detalló que los habitantes de colonias como Independencia, San Ángel, La Rioja y la Estanzuela tendrán fácil acceso al servicio, debido a que también se conectará con la Línea 5 del metro.

“Todas las semanas nos llegan camiones y los mandamos a la calle. Tenemos ya muchas nuevas rutas”, manifestó el gobernador.

03 ENTREGA SAMUEL GARCÍA NUEVAS UNIDADES A LA RUTA 50 MÁS PALOMAS QUE RESTRUCTURA SU RECORRIDO PARA BENEFICIAR A CERCA DE 100 MIL USUARIOS .JPG

También detalló cuales son los colores que diferencian las unidades, así como las adaptaciones que se realizarán para mejorar la movilidad en la entidad.

“Van a ver camiones verdes con naranja, son los tradicionales y camiones verde digamos, más clarito, esos son los eléctricos, los TransMetros, entonces también bendecidos en movilidad. Está el Metro avanzando. Vamos a construir la línea más grande del Continente, 35 km de Metro y entonces Metro, tren de la Presidenta, camiones, reestructura y TransMetros. Eso tiene que mejorar muchísimo la movilidad del estado Nuevo León”, refirió.

06 ENTREGA SAMUEL GARCÍA NUEVAS UNIDADES A LA RUTA 50 MÁS PALOMAS QUE RESTRUCTURA SU RECORRIDO PARA BENEFICIAR A CERCA DE 100 MIL USUARIOS .JPG

Además, destacó que la construcción de siete carreteras fortalecerá la infraestructura.

04 ENTREGA SAMUEL GARCÍA NUEVAS UNIDADES A LA RUTA 50 MÁS PALOMAS QUE RESTRUCTURA SU RECORRIDO PARA BENEFICIAR A CERCA DE 100 MIL USUARIOS .JPG

Mientras que el también encargado del despacho de IMA, Abraham Vargas, explicó como fue reestructurada la ruta hacia el sur de la ciudad. Además destacó la coordinación que se tiene con los transportistas, para que los usuarios no esperen más de 15 minutos en su parada de preferencia.

“Nosotros estamos coordinados con los transportistas de tal forma que los mantenimientos, cargas de gas se hagan fuera de los horarios de máxima demanda y nunca los usuarios tengan que esperar más de 15 minutos. Incluso en los programas de operación consideramos la flota reserva necesaria para que ellos puedan efectuar labores de mantenimiento y siempre garantizar la flota mínima que se requiere en las horas de máxima demanda”, apuntó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25322301331356_78e244194f
Papa acepta renuncia de obispo español investigado por abuso
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T100444_350_50d241e81b
Perú ratifica inmunidad diplomática de México en Lima
WGB_79453dd89d
Oso merodea calles de Campestre Mederos en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

IMG_7316_beb2c2900a
Escobedo y Tampico sellan alianza para desarrollo regional
G6_YHG_Db_WIAA_2d_Jy_eed42a8d63
Choque múltiple en Silao deja dos muertos y siete heridos
INFO_7_UNA_FOTO_53_59ec7b40d2
Arranca remodelación de Centro Integral de Cuidados en Guadalupe
publicidad

Más Vistas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
cristiano_ronaldo_poster_fifa_08a83f8f05
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
publicidad
×