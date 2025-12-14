Entrega Samuel García rehabilitación del Estadio Bicentenario

El Gobierno de Nuevo León reforzó su apuesta por el desarrollo deportivo con la entrega de las obras de rehabilitación integral del Estadio Bicentenario, ubicado en el Parque Niños Héroes.

Impulso a la infraestructura deportiva

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, acompañado por Melody Falcó Díaz, directora general del INDE, y Luis Fernando Domínguez Martin del Campo, director general del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León, encabezó el acto inaugural.

Durante el evento, el mandatario destacó el nuevo equipamiento del estadio, que incluye porterías, baños para el público y un área de gradas con butacas, lo que permitirá mejorar la experiencia de atletas y asistentes.

Más espacios para el desarrollo juvenil

García Sepúlveda adelantó que ya se preparan nuevas instalaciones deportivas como parte del programa estatal enfocado en facilitar a niñas, niños y jóvenes el desarrollo de sus aptitudes deportivas y emocionales.

“Aquí les prometo que nos vamos a juntar para ver específicamente qué requieren nuestros niños; ya empezamos a remodelar gimnasio, oficinas y también áreas de convivencia”, expresó el gobernador.

El nuevo Estadio Bicentenario se construye sobre el antiguo Lago de Pesca y contará con espacios de vanguardia para disciplinas como futbol americano, powerlifting, paradanza deportiva, paratenis de mesa, boccia y golbol.

Además, incluirá una sala audiovisual, módulos sanitarios, área médica, oficinas y zonas de servicio, diseñadas para atender tanto a atletas como al personal técnico.

Capacidad y alcance del proyecto

La infraestructura se localiza en el polígono 02 del CARE, sobre un terreno de 16 mil metros cuadrados.

La cancha principal tendrá pasto sintético y una superficie de más de 10 mil metros cuadrados, además de gradas con áreas de aprovechamiento inferior.

El estadio tendrá capacidad para 4 mil 547 personas, con 2 mil 500 asientos, 16 espacios para personas en silla de ruedas, y se estima que beneficiará directamente a 12 mil 542 atletas, consolidándose como un nuevo referente del deporte en Nuevo León.

