Entrega Santiago cenas navideñas en más de 600 hogares

El alcalde de Santiago, David de la Peña, y la presidenta del DIF Santiago, Olga Amalia Villalón Toba, llevaron a cabo la entrega de más de 600 cenas navideñas a familias del municipio, como parte del programa Alimentamos el Corazón, en apoyo a adultos mayores y personas en situación vulnerable durante la Nochebuena.

Desde temprana hora, el edil realizó un recorrido especial que siguió la misma ruta que diariamente se utiliza para la entrega de alimentos a adultos mayores y personas en situación vulnerable, asegurando que cada familia recibiera su cena navideña directamente en su hogar.

“Hoy 24 de diciembre estamos todo el equipo del Gobierno Municipal de Santiago aquí en la Casa del Adulto Mayor para que junto con la Dirección General de Protección y Atención al Adulto Mayor y el DIF Santiago, podamos llevar una cena navideña a todos los adultos mayores de Santiago; muy contento de poder hacer esta labor como cada año” expresó a través de sus redes sociales.

Durante el operativo de entrega, además de la cena navideña, se otorgaron buñuelos y un obsequio, los cuales fueron recibidos con gratitud por parte de los adultos mayores, quienes destacaron la importancia de poder compartir este alimento con sus seres queridos en una fecha tan especial.

David de la Peña agradeció la confianza de las familias beneficiadas y les deseó felices fiestas a los santiaguenses.

“Ya estamos terminando la entrega de las 600 cenas navideñas que le hicimos llegar a todos los adultos mayores de Santiago, muy contentos de poder llevarles un detallito a todas aquellas personas que diariamente se les entrega comida domiciliaria; Feliz Navidad para todos y que pasen una bonita Nochebuena y Próspero Año Nuevo”.

