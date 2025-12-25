Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
cena_navidad_santiago1_e2fd5a56ff
Nuevo León

Entrega Santiago cenas navideñas en más de 600 hogares

La entrega se realizó como parte del programa Alimentamos el Corazón, en apoyo a adultos mayores y personas en situación vulnerable

  • 25
  • Diciembre
    2025

El alcalde de Santiago, David de la Peña, y la presidenta del DIF Santiago, Olga Amalia Villalón Toba, llevaron a cabo la entrega de más de 600 cenas navideñas a familias del municipio, como parte del programa Alimentamos el Corazón, en apoyo a adultos mayores y personas en situación vulnerable durante la Nochebuena.

Desde temprana hora, el edil realizó un recorrido especial que siguió la misma ruta que diariamente se utiliza para la entrega de alimentos a adultos mayores y personas en situación vulnerable, asegurando que cada familia recibiera su cena navideña directamente en su hogar.

“Hoy 24 de diciembre estamos todo el equipo del Gobierno Municipal de Santiago aquí en la Casa del Adulto Mayor para que junto con la Dirección General de Protección y Atención al Adulto Mayor y el DIF Santiago, podamos llevar una cena navideña a todos los adultos mayores de Santiago; muy contento de poder hacer esta labor como cada año” expresó a través de sus redes sociales. 

cena-navidad-santiago2.jpeg

Durante el operativo de entrega, además de la cena navideña, se otorgaron buñuelos y un obsequio, los cuales fueron recibidos con gratitud por parte de los adultos mayores, quienes destacaron la importancia de poder compartir este alimento con sus seres queridos en una fecha tan especial.

David de la Peña agradeció la confianza de las familias beneficiadas y les deseó felices fiestas a los santiaguenses. 

“Ya estamos terminando la entrega de las 600 cenas navideñas que le hicimos llegar a todos los adultos mayores de Santiago, muy contentos de poder llevarles un detallito a todas aquellas personas que diariamente se les entrega comida domiciliaria; Feliz Navidad para todos y que pasen una bonita Nochebuena y Próspero Año Nuevo”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_18_at_10_44_07_PM_8592be1621
Enfatiza David de la Peña logros en seguridad en Santiago
wef_0aaa4617bd
Santiago hace convenio para conservación de la Cueva de la Boca
Captura_5b6adbdd7b
Renuevan imagen de elementos policiales de Santiago
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T101449_835_16154d7738
Aprehenden a ex colaborador de García Luna por desvío de recursos
Santa_catarina_saldo_blanco_fa4f8d4cc5
Se registra saldo blanco durante Navidad en Santa Catarina
AP_25344713295082_1adca0138e
Senado aprueba primer presupuesto nacional de Javier Milei
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
importadores_autos_8114f76821
Alertan por alza desmedida en peaje Reynosa-Pharr
publicidad
×