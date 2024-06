Entregan constancia de mayoría a Adrián de la Garza

“Quieren utilizar el C5 y a Fuerza Civil, me lo ha dicho gente de adentro. Yo espero que no se atrevan a hacer una situación gravísima. Yo exhortaría a los funcionarios que tienen muchos años en Nuevo León. Por supuesto, estarían violando cualquier situación, y hay que decirles y exhortarlos también que no pueden obligarlos a hacer cuestiones con las que no estén de acuerdo y cuestiones que puedan generar algún delito en contra de ellos", puntualizó Adrián de la Garza.