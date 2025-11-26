Entregan modificaciones de límites para nuevo Estadio de Tigres

Para que los trabajos del nuevo Estadio de los Tigres inicien a la brevedad, los alcaldes de San Nicolás, Daniel Carrillo y de Monterrey, Adrián de la Garza, entregaron las modificaciones de límites territoriales entre sus municipios en el Congreso del Estado.

Los dos alcaldes pidieron a los diputados ver este tema a la brevedad, para que una vez aprobado San Nicolás pueda iniciar los trámites de los permisos que les darán a los nuevos desarrolladores, ya que aseguraron que será un estadio completamente distinto al presentado hace dos años y estará a cargo de la Directiva de Tigres y Cemex.

“Estamos haciendo no solamente la integración de estos nuevos límites municipales, sino también de ciertas mejoras en el tema de la movilidad para que una vez teniendo un centro de espectáculos, un centro atractor de estos límites municipales, seguramente la movilidad requerirá algunas adecuaciones y son parte también de esta integración.

“Hoy en este primer paso donde arrancamos Venimos de manera voluntaria y después de una acta de acuerdo de cada uno de los ayuntamientos a solicitarle la aprobación al congreso, porque así nos márcala Constitución para que esto posterior a la publicación prosigamos cada quien con los trámites correspondientes para en un corto plazo, ver el nuevo estadio de nuestros Tigres”, dijo el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo.

El alcalde Adrián de la Garza indicó que se están cediendo aproximadamente 30,000 metros cuadrados, para que se puedan trabajar en las adecuaciones necesarias.

“Estamos hablando de más o menos 1,500 m lineales. Estamos hablando aproximadamente de unos 30.000 m² como 3 hectáreas aproximadamente, pero en línea como ya lo comentaba ahorita el alcalde de San Nicolás es una parte de la línea de la vialidad para poder darle certeza, una mejor movilidad.

“Y que San Nicolás pueda hacer las adecuaciones correspondientes para que haya una mejor movilidad en la entrada del estadio y todo lo que se requiere”, agregó el alcalde regio.

El diseño del nuevo Estadio de los Tigres cambiará completamente y aunque aseguraron que aún no hay algún tiempo establecido para iniciar las obras, ya hay un proyecto por parte de la directiva de Tigres y Cemex, por lo cual lo catalogaron como algo serio y que sí se hará.

“Yo no puedo estimarlo porque este sería sería adelantarme a los tiempos que dictaminen de manera preliminar y sin quitar ni demeritar lo que vayan a comentar se estima que un proyecto de esta naturaleza tarde cinco años no lo sé, al menos los trabajos de estudios de dictámenes de factibilidades tengan que venir va a ser un trabajo, seguramente extenuante de todo 2026”, agregó Daniel Carrillo.

Las adecuaciones que hará San Nicolás son la líneas limítrofes de la avenida Barragán desde Fidel Velázquez de Monterrey con la integración a la avenida Nogalar y también la lateral que conecta con el Estadio Universitario.

“Estas vías son importantes porque es una de las entradas para la universidad, pero también para el estadio y tal cual comenta el alcalde Monterrey, posterior a esto una vez que estén integradas, también el rediseño que viene del proyecto completo hace una integración en la modificación del estadio en la que también es importante la afluencia de la aficionado para cada partido.

“Pero también para eventos que vayan a ser alternos al fútbol, soccer y que ahí tendremos que tener la solvencia para todos los que entrenan. no nada más a los partidos de fútbol, sino para eventos para laboratorios para varias cosas que se están proyectando que va a tener esta zona”, agregó Carrillo.

