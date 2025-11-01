Entregan reconocimiento a UANL por espacios 100% libres de humo

La Secretaría de Salud entregó el reconocimiento "Distintivo Salud" a 86 planteles de la Universidad Autónoma de Nuevo León por promover entornos libres de humo de tabaco.

A través de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, se hizo entrega a 40 preparatorias, 26 facultades, la Unidad Saludable-Mente de la Facultad de Psicología, el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, 10 Centros Universitarios de Salud, 4 Unidades Académicas y 4 Centros Agropecuarios de la UANL, al ser considerados espacios 100% libres de humo del tabaco.

La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, destacó que el objetivo de impactar e intervenir en todos los grupos de edad a través de la promoción de hábitos saludables que busca generar entornos sanos para los jóvenes.

“El cigarro es la primera droga de inicio, está demostrado y en las estadísticas que tiene el área de Salud Mental y Adicciones estamos identificando cómo desde los 9 o 10 años las niñas y niños se están exponiendo a estos riesgos y esto continúa durante las diferentes etapas de la vida”, expresó Marroquín Escamilla.

Además, destacó que para lograr promover estos espacios, es necesario contar con la colaboración de la sociedad.

“Coordinarnos con el mismo objetivo que es generar hábitos saludables. Se requiere un gran trabajo de campo que todas y todos hacemos. Estamos todas y todos generando entornos óptimos para que esto sea posible”.

Entre las acciones implementadas por la UANL se encuentra el regular y fomentar el cero uso de tabaco en sus instalaciones con la señalización correspondiente, así como designar a una persona que vigile que esto se cumpla.

Comentarios