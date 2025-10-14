Cerrar X
tarjetas_bienestar_1_41d8b75334
Nuevo León

Entregan Tarjeta Bienestar a mujeres de Santa Catarina

El alcalde Jesús Nava y la Federación entregaron tarjetas del Bienestar a 5 mil mujeres adultas mayores, garantizando su acceso a programas sociales

  • 14
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Santa Catarina, en coordinación con la Federación, entregó tarjetas del Bienestar a mujeres adultas mayores del municipio, beneficiando a 5 mil ciudadanas inscritas en el programa.

El apoyo, que incluye la pensión Mujeres Bienestar de 3 mil pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años, busca fortalecer la economía de las beneficiarias y garantizar su acceso a programas sociales.

El alcalde Jesús Nava Rivera, acompañado de Paola García Yves y Elizabeth Galicia Ruiz, del DIF Municipal, destacó que estos programas reconocen el papel de las mujeres como pilar de las familias y refuerzan la justicia social.

Nava subrayó la colaboración con la presidenta Claudia Sheinbaum y el delegado de Bienestar en Nuevo León, Genaro Rodríguez, que permite que los apoyos lleguen de manera rápida y directa.

El municipio complementa estos esfuerzos con talleres, atención psicológica, asesoría jurídica y transporte mediante el Santa Bus, impulsando políticas que mejoran la calidad de vida de las santacatarinenses.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

pakistan_afganistan_98dcf072de
Acuerdan Pakistán y Afganistán alto el fuego de 48 horas
graduacion_cadetes_fuerza_civil2_cf6e3ac556
Preside Samuel García graduación de 408 policías de Fuerza Civil
EH_UNA_FOTO_293355b6a5
Niegan que ausencia de Samuel en informe afecte presupuesto 2026
publicidad

Últimas Noticias

pakistan_afganistan_98dcf072de
Acuerdan Pakistán y Afganistán alto el fuego de 48 horas
EH_UNA_FOTO_2025_10_15_T141914_746_134158f621
ONU alerta crisis por mercurio en río Atrato, Colombia
16421915_0fc9065af0
Avión del secretario de Defensa de EU aterriza por grieta
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×