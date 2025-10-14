Entregan Tarjeta Bienestar a mujeres de Santa Catarina

El Gobierno de Santa Catarina, en coordinación con la Federación, entregó tarjetas del Bienestar a mujeres adultas mayores del municipio, beneficiando a 5 mil ciudadanas inscritas en el programa.

El apoyo, que incluye la pensión Mujeres Bienestar de 3 mil pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años, busca fortalecer la economía de las beneficiarias y garantizar su acceso a programas sociales.

El alcalde Jesús Nava Rivera, acompañado de Paola García Yves y Elizabeth Galicia Ruiz, del DIF Municipal, destacó que estos programas reconocen el papel de las mujeres como pilar de las familias y refuerzan la justicia social.

Nava subrayó la colaboración con la presidenta Claudia Sheinbaum y el delegado de Bienestar en Nuevo León, Genaro Rodríguez, que permite que los apoyos lleguen de manera rápida y directa.

El municipio complementa estos esfuerzos con talleres, atención psicológica, asesoría jurídica y transporte mediante el Santa Bus, impulsando políticas que mejoran la calidad de vida de las santacatarinenses.

Comentarios