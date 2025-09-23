Es una gran pérdida para el ambiente cultural: Sergio Rodríguez

La lamentable noticia del fallecimiento de Mauricio Fernández Garza fue recibida por el gremio cultural de Nuevo León como una gran perdida, pero afirman que el edil dejó un gran acervo para todo el estado.

Sergio Rodríguez, coordinador general del Consejo Organizador del Día del Patrimonio de Nuevo León señaló en entrevista con El Horizonte que la muerte de Fernández Garza dejó un hueco en sector cultural no solo de Nuevo León sino del mundo.

Rodríguez agregó que la practica de coleccionar diversos artículos del histórico edil sampetrino fue heredada de su madre, Margarita Garza Sada quien también destacó por tener una gran colección.

“Es una gran pérdida para el ambiente cultural de Nuevo León o del mundo porque tenía que hacerse de él un gran coleccionista, también de arte mexicano y de artesanía, pero artesanía llevada a nivel de arte.

“Entender de que fue un hombre muy generoso, que hizo mucho por la comunidad y cultura también, es una herencia que le heredó su madre, doña Margara, que era también gran coleccionista y gran mecenas”, detalló Rodríguez.

El líder cultural también comentó que Mauricio Fernández durante toda su vida coleccionó diversos artículos que iban desde lo puro del arte hasta lo más popular, siendo un coleccionista muy importante para la región.

Asimismo, Rodríguez consideró que el poner esta colección al alcance de todos con museos como La Milarca o el museo arqueológico “Antiguos Mexicanos” son parte del gran legado que dejó Fernández, además de la transformación que impulso en San Pedro.

“Hay una gran colección que hizo cosas de arte popular, Mauricio era una de esas personas que coleccionaba ese tipo de arte que se sale de del arte o arte para turista, en fin, fue una gran persona y sobre todo muy generoso.

“El legado que está dejando de haber hecho la marca y ponerla a la vista de todos, como quien dice, a través de Cultura (Secretaría Estatal) o de del municipio de San Pedro, Pues es un gran legado que está dejando, independientemente de todo lo que ha hecho en San Pedro”, añadió el coordinador del Día del Patrimonio Estatal.

En cuanto a los proyectos que Fernández Garza impulsó y no pudo culminar como el museo de Paleontología, las interconexiones entre San Pedro y Monterrey y diversas obras culturales o de ordenamiento vial, Rodríguez señaló que dejo todo bien ordenado para que los más cercanos a él puedan continuar acrecentando su legado.

“Ya dejó todo como muy bien ordenado, tanto para el apoyo que le van a dar las dos personas cercanas a él, dejó todo muy ordenado para que continuaran esa labor, entonces yo creo que sí se va a poder realizar todo eso, todas esas ideas que traía, proyectos que traía Mauricio, si se van a alcanzar a concluir para incrementar su legado”, dijo Rodríguez.

