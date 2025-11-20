Cerrar X
2_37df4b522e
Nuevo León

Escobedo agregará carriles a la carretera a Laredo

La ampliación consiste en agregar más carriles para la circulación de norte a sur, siendo uno de ellos de flujo continuo con vuelta a la derecha por Concordia

  • 20
  • Noviembre
    2025

El gobierno de Escobedo anunció que ampliará a cuatro carriles la carretera a Laredo, esto como parte del programa municipal de mejoramiento a la Movilidad Urbana, impulsado por el alcalde, Andrés Mijes.

Con esta obra, se pretende reducir o eliminar el congestionamiento vial de la zona, el cual incrementó debido al creciente parque vehicular que utiliza esta vía, especialmente en su cruce con Concordia.

La ampliación consiste en agregar más carriles para la circulación de norte a sur, siendo uno de ellos de flujo continuo con vuelta a la derecha por la avenida Concordia en el sentido de oriente a poniente y otro exclusivo para el transporte público.

1.jpg

Al respecto, el edil escobedense, en conjunto con el director del Instituto Municipal de Planeación, Ignacio Hierro, celebraron la apertura de los carriles, los cuales beneficiarán a miles de automovilistas que se atoran en diariamente en horas pico.

“La adecuación para ampliar a cuatro carriles la carretera a Laredo en su cruce con Concordia, es una obra que va a aligerar el tráfico y beneficiará a los automovilistas y ciudadanos”, dijo Mijes. 

Como parte de las adecuaciones, en los próximos días se realizará la reubicación de un semáforo, pintura para delimitación de carriles, instalación de boyas para regular la velocidad de los automóviles, reforestación de banquetas y la instalación de parabuses en paradas oficiales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_banxico_ad9cd77423
Prevén que tasa de interés en México cierre el año en 7%
Whats_App_Image_2025_11_20_at_8_45_41_PM_915a46a78d
Dona sueldo Miguel Flores a jóvenes que van a mundial de robótica
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T155533_023_5ac386817e
Fortalece NL agenda de primera infancia en evento internacional
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_banxico_ad9cd77423
Prevén que tasa de interés en México cierre el año en 7%
finanzas_aduana_colombia_e58485d049
Se ubica aduana Colombia como una de las de mayor flujo comercial
finanzas_empleo_7eb6b3d4a4
Se agudiza creación de empleo en Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
publicidad
×