Nuevo León

Escobedo y Tampico sellan alianza para desarrollo regional

Escobedo y Tampico firmaron una alianza para intercambiar políticas públicas, atraer inversión y fortalecer turismo, seguridad e innovación en ambas ciudades

  • 22
  • Noviembre
    2025

Los gobiernos de Escobedo y Tampico consolidaron una alianza estratégica para intercambiar políticas públicas, fortalecer sus modelos de desarrollo y avanzar hacia una transformación que genere bienestar, prosperidad compartida y Crecimiento con Justicia en ambas ciudades.

Durante una ceremonia realizada en la Presidencia Municipal de Tampico, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, y la alcaldesa Mónica Villarreal oficializaron el acuerdo ante ambos Cabildos.

La colaboración se enmarca en el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de construir un país más justo, competitivo y conectado.

IMG_7271.JPG

En su mensaje, Villarreal destacó el modelo de la llamada “4T Norteña” de Escobedo como un ejemplo nacional en materia de trabajo municipal, asegurando que la sinergia permitirá avanzar hacia un desarrollo más humano, sostenible y competitivo.

“Esta sinergia surge al ver el trabajo decidido que estaban haciendo, la versión de la 4T Norteña que impulsa el norte del país con acciones firmes, donde no olvidan lo económico, pero tampoco dejan atrás lo social”, señaló la edil tampiqueña. Añadió que Escobedo ha sido reconocido por su innovación en seguridad, movilidad moderna, desarrollo urbano equilibrado, impulso a la educación y gobierno digital.

_UAV8103.JPG

Por su parte, Mijes afirmó que la alianza representa un paso firme hacia una visión conjunta de futuro. Subrayó que es prioritario construir un puente de colaboración económica, turística y cultural entre dos territorios que comparten historia, carácter y vocaciones productivas.

“Escobedo necesita alianzas inteligentes que miren hacia el desarrollo regional y nacional, y Tampico es parte clave de esa estrategia. Este convenio es más que un acto administrativo: es una apuesta por el futuro de nuestras familias y nuestra región”, expresó el alcalde.

A través del acuerdo, ambas ciudades impulsarán inversión y proveeduría, además de promover rutas turísticas que conecten la Costa con el Norte industrial. También se intercambiarán prácticas exitosas en gobierno, seguridad, innovación y desarrollo urbano.

IMG_7191.JPG

Tras la firma, Mijes presentó ante funcionarios del puerto el modelo de la 4T Norteña, basado en innovación tecnológica y atracción de inversiones para fortalecer a las comunidades.


