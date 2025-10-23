Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_23_T114358_068_21d55946d1
Nuevo León

Escuelas suspenden clases por balaceras en Monterrey

Personal académico de otras escuelas compartió cómo tuvieron que pedir a los niños que se tiraran al piso al escuchar a la distancia los balazos

  • 23
  • Octubre
    2025

En medio de un enfrentamiento armado que se prolongó por aproximadamente 30 minutos, niños, padres de familia y maestros huyeron este jueves de las escuelas de la colonia Croc, en Monterrey.

Eran las 7:30 de la mañana cuando se desató una balacera en las inmediaciones del Cerro del Topo Chico, esto, horas después de una persecución en la misma zona que dejó herido de bala a un oficial de Fuerza Civil.

A menos de 700 metros, -dos cuadras abajo-, la comunidad estudiantil de dos planteles escuchaba de cerca el intercambio de detonaciones entre autoridades y presuntos criminales.

Mientras se incrementaban las ráfagas de arma de fuego, y hacían su arribo más elementos de seguridad pública, también crecía el desconcierto en las escuelas.

Siendo hora de entrada, pocos minutos permanecieron los menores de edad en las aulas pues fueron retirados como medida preventiva.

Algunos pequeños ni siquiera alcanzaron a ingresar, y es que los balazos se escucharon cuando apenas llegaban a las instalaciones.

“Se llevaban a los niños porque se escuchaban bastante los balazos, duraron como media hora, estuvo muy fuerte el movimiento.

“Iban todos poquillo asustados, los padres de familia sobretodo”, compartió Mauro Fuentes, vecino de la zona.

Sin embargo, no todos los alumnos fueron evacuados, como en el Centro de Atención Múltiple Ana Isabel Uribe, donde un solo estudiante permaneció.

“No vinieron por él, ya le hablamos a su mamá, pero no puede llegar todavía y entonces nos tenemos que quedar aquí para acompañarlo”, compartió extraoficialmente una docente.

Situación similar se vivió en la primaria Alberto Santos González, donde menos de una decena de niños continuó pese a la movilización.

Así, los maestros trataron de sobrellevar la jornada con los disparos a menos de 1 kilómetro de distancia y el posterior sobrevuelo de helicópteros policiales peinando el sector en búsqueda de los delincuentes.

A través de redes sociales, personal académico de otras escuelas en la colonia compartió cómo tuvieron que pedir a los niños que se tiraran al piso al escuchar a la distancia los balazos.

“¿Quien me quiere decir, ahí donde están y sin levantar la cabeza, la tabla del ocho?”, se escucha decir a una maestra que trata de calmar a su grupo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_MARCA_DE_AGUA_1ef4d1638d
Localizan con vida a los tres habitantes desaparecidos de Allende
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T103840_092_9ffd5345a2
Confirman dos detenidos en balacera de la CROC
Logra_Fuerza_Civil_primer_lugar_nacional_en_desempeno_a90dd27ba3
Mantiene Fuerza Civil primer lugar nacional en confianza
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_23_at_5_59_10_PM_d1a895565a
Piden controlar llantas en desuso para evitar dengue
Whats_App_Image_2025_10_23_at_2_19_46_PM_9873d1438a
Vecinos denuncian contaminación en la Laguna La Escondida
Whats_App_Image_2025_10_23_at_9_25_02_PM_3_868e531bcd
'Bosques Ciudadanos' se acerca al millón de árboles plantados
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
publicidad
×