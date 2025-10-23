Escuelas suspenden clases por balaceras en Monterrey

En medio de un enfrentamiento armado que se prolongó por aproximadamente 30 minutos, niños, padres de familia y maestros huyeron este jueves de las escuelas de la colonia Croc, en Monterrey.

Eran las 7:30 de la mañana cuando se desató una balacera en las inmediaciones del Cerro del Topo Chico, esto, horas después de una persecución en la misma zona que dejó herido de bala a un oficial de Fuerza Civil.

A menos de 700 metros, -dos cuadras abajo-, la comunidad estudiantil de dos planteles escuchaba de cerca el intercambio de detonaciones entre autoridades y presuntos criminales.

Mientras se incrementaban las ráfagas de arma de fuego, y hacían su arribo más elementos de seguridad pública, también crecía el desconcierto en las escuelas.

Siendo hora de entrada, pocos minutos permanecieron los menores de edad en las aulas pues fueron retirados como medida preventiva.

Algunos pequeños ni siquiera alcanzaron a ingresar, y es que los balazos se escucharon cuando apenas llegaban a las instalaciones.

“Se llevaban a los niños porque se escuchaban bastante los balazos, duraron como media hora, estuvo muy fuerte el movimiento. “Iban todos poquillo asustados, los padres de familia sobretodo”, compartió Mauro Fuentes, vecino de la zona.

Sin embargo, no todos los alumnos fueron evacuados, como en el Centro de Atención Múltiple Ana Isabel Uribe, donde un solo estudiante permaneció.

“No vinieron por él, ya le hablamos a su mamá, pero no puede llegar todavía y entonces nos tenemos que quedar aquí para acompañarlo”, compartió extraoficialmente una docente.

Situación similar se vivió en la primaria Alberto Santos González, donde menos de una decena de niños continuó pese a la movilización.

Así, los maestros trataron de sobrellevar la jornada con los disparos a menos de 1 kilómetro de distancia y el posterior sobrevuelo de helicópteros policiales peinando el sector en búsqueda de los delincuentes.

A través de redes sociales, personal académico de otras escuelas en la colonia compartió cómo tuvieron que pedir a los niños que se tiraran al piso al escuchar a la distancia los balazos.

“¿Quien me quiere decir, ahí donde están y sin levantar la cabeza, la tabla del ocho?”, se escucha decir a una maestra que trata de calmar a su grupo.

