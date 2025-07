Espera Mauricio Fernández justicia tras fallo contra Treviño

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, aseguró que esperará que la Contraloría municipal y el Poder Judicial actúen conforme a la ley, luego de que un juez federal sobreseyó el amparo promovido por el exedil Miguel Treviño.

El amparo en cuestión fue interpuesto por Treviño para frenar una posible investigación en su contra, derivada de una denuncia presentada por vecinos de Las Calzadas.

Quienes acusaron que el entonces titular de Desarrollo Urbano, Javier de la Fuente, usurpaba funciones al continuar en el cargo pese a haber sido destituido por orden judicial.

Dicha destitución fue determinada en junio de 2024 por la magistrada Mercedes Hernández Díaz, de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que obligaba a De la Fuente a dejar el cargo.

Sin embargo, según los denunciantes, el funcionario permaneció en funciones con el aval del entonces alcalde Treviño.

Ante esta situación, dos ciudadanos, César Castillo y Norma Berlanga, presentaron una queja administrativa contra Treviño, acusándolo de desacatar la resolución judicial y permitir que un funcionario destituido continuara ejerciendo su cargo.

Miguel Treviño respondió promoviendo un juicio de amparo con el objetivo de evitar una investigación municipal en su contra.

Pero el pasado 16 de junio, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa resolvió sobreseer el caso, es decir, desechar el amparo y permitir que continúe el procedimiento administrativo.

Cuestionado al respecto, el actual alcalde, Mauricio Fernández, expresó desconocer los detalles jurídicos del asunto y se abstuvo de emitir una opinión concluyente.

“Ahorita está declarado en la Contraloría, ahorita está ahí”, dijo Fernández.

Cuando se le preguntó si el fallo judicial representaba un avance en las acciones legales contra Treviño, el edil reiteró que no cuenta con la información suficiente y prefirió no especular.

"Yo no puedo especular sobre ese tema. "Qué bueno… Yo no conozco el caso judicial, yo no tengo que estar opinando de eso, en cuestión de jueces, yo soy alcalde”, manifestó.

Aunque con el fallo judicial el Ayuntamiento tiene la facultad de actuar, Fernández Garza dejó claro que respetará los tiempos y procedimientos legales antes de tomar cualquier determinación relacionada con el caso.

