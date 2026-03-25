Esperan que la Ley de Turismo se publique en el POE

Luego de que, por unanimidad, se aprobara la nueva Ley de Turismo de Nuevo León, en la que se regularían los Airbnb, el diputado Jesús Elizondo confía en que se publique en el Periódico Oficial del Estado para que haya reglas claras e incentivos turísticos en la entidad.

Fue el pasado martes cuando se aprobó la ley, la cual se enfoca principalmente en incentivar el turismo, creando diferentes tipos de turismo, como el académico, alternativo, de negocios, rural, médico, gastronómico, comunitario y cultural, entre otros, para diversificar la oferta turística.

“Nuevo León tiene su nueva ley de turismo sostenible y es la primera que aprobamos por unanimidad en lo que va de la legislatura; es un logro muy importante, un trabajo de muchos meses en el que participaron los asesores, diputados de todos los partidos".

“Hay propuestas del PRI, PAN, PRD, MC, Morena, PT, Verde, de todos los movimientos y partidos por igual, y lo que busca es que Nuevo León potencie su capacidad de ser un motor de desarrollo económico y turístico”, dijo el diputado de Morena Jesús Elizondo, presidente de la Comisión de Economía, Emprendimiento y Turismo.

En el tema de la regulación de Airbnb, principalmente, se reconocen formalmente las plataformas digitales de hospedaje para formalizar este sector, aprovechar su impacto económico y evitar conflictos con los vecinos.

Asimismo, se crea un registro obligatorio de anfitriones para que puedan operar; se les pedirá una identificación, RFC, propiedad del inmueble y comprobantes fiscales; también, un registro de plataformas y deberán registrarse ante la autoridad, reportar información de manera anual y cumplir con obligaciones fiscales.

También se incluyen obligaciones tanto para los anfitriones como para las plataformas; los anfitriones deberán garantizar salubridad y seguridad, respetar reglamentos vecinales y evitar fiestas, ruido y aglomeraciones.

Mientras que las aplicaciones deberán verificar que los anfitriones estén registrados, reportar número de noches, quejas, cumplir con temas fiscales y podrán ser responsables por incumplimientos hacia el usuario.

La ley también contempla la protección para los menores de edad, en donde, si un adulto viaja con un menor de edad y se va a hospedar en algún lugar, debe acreditar parentesco con los menores, portar la documentación obligatoria del menor y será aplicable tanto en hospedajes de hoteles como en aquellos de plataformas digitales. digitales.

Comentarios