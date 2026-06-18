Esperan resultados para precisar origen de plomo en niños Cendis

La secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, informó que será hasta contar con la totalidad de los estudios concluidos cuando se pueda determinar el origen de los casos de plomo detectados en menores que asisten a Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) del área metropolitana.

La funcionaria descartó que, hasta el momento, exista evidencia que vincule los niveles de plomo encontrados en los menores con la cercanía de algunos planteles a la empresa Zinc Nacional, al señalar que desde las primeras evaluaciones no se identificó una correlación directa.

“Desde el primer estudio no se identificó una correlación con esta empresa”, afirmó Marroquín al ser cuestionada por medios de comunicación sobre la posible relación entre los casos y las actividades de la compañía.

Explicó que actualmente se realiza un estudio descriptivo con 83 menores de diferentes Cendis ubicados en diversos puntos de la zona metropolitana y del estado, por lo que aún es prematuro establecer conclusiones definitivas sobre el origen de la exposición al metal.

“No (no están cerca de Zinc Nacional), es que se estudió completo, pues sí necesitamos puntualmente porque son 83 niños de diferentes cendis en el estado tanto lo que estaban ahí cerca (de la empresa), como los que están acá en Burócratas, en Tierra y Libertad, en los demás puntos en San Nicolás, en todo el estado se aplicaron las pruebas”, explicó.

Resultados preliminares mostraron diferencias respecto al tamizaje inicial

La secretaria detalló que todavía faltan por completarse estudios en algunos de los menores considerados dentro de la muestra, además de evaluaciones complementarias de neurodesarrollo.

“Lo que se ha hecho es un estudio descriptivo, no se puede hacer una correlación final hasta que no se tenga las pruebas ya completas. Algunos papás pues no han llevado a sus hijos a completar la prueba de sangre, creo que son 12 los que todavía faltan, algunos otros tampoco los llevaron a hacerse las pruebas de neurodesarrollo”, señaló.

De acuerdo con la funcionaria, los resultados preliminares ya mostraron diferencias respecto al tamizaje inicial, debido a que este tipo de pruebas únicamente permite identificar posibles casos de riesgo y posteriormente requiere estudios confirmatorios.

“Las cifras de los niños que se habían identificado con mayor riesgo pues esas salieron prácticamente a la mitad de la prueba rápida, sabíamos que podía existir ese margen de error, porque esa prueba es un tamizaje, es decir, identifica los de riesgo y a partir de ahí ya se hacen las pruebas confirmatorias que es lo que estamos haciendo y dándole seguimiento tanto a estos casos como ya tenemos equipo para aleatorizarlo en el resto del estado”, indicó.

Realizarán mapeo para identificar zonas de concretación de casos

Marroquín explicó que, una vez que concluyan todos los análisis, se realizará un mapeo para identificar las zonas donde se concentran los casos y evaluar si existe alguna relación con las industrias instaladas en esos sectores.

Cabe recordar que en abril pasado El Horizonte publicó que, de acuerdo con el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, la empresa Mattel aparecía como la principal generadora de emisiones reportadas con 62 mil 200 kilogramos, seguida de Recmat con 8 mil 295 kilogramos.

Por ahora, la Secretaría de Salud mantiene el seguimiento de los menores involucrados en el estudio y no ha establecido una fecha para dar a conocer los resultados finales.