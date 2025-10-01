Está en jaloneos la reforma electoral de Nuevo León

En medio de los jaloneos se encuentra la reforma electoral en la que se juega la posibilidad de postular únicamente mujeres a la gubernatura y a alcaldías en las que nunca han tenido presencia.

Este martes se cumplió el plazo para que el Congreso del estado aprobara la reforma constitucional en materia electoral, en cuanto a nepotismo y paridad, y eso no sucedió, pues la aprobación en primera vuelta, efectuada el pasado 23 de septiembre, no se ha publicado, y es un requisito para continuar.

El plazo que se venció este martes obedecía a que se ordenó efectuar las reformas un año antes de que inicie el siguiente proceso electoral, que arranca el 30 de septiembre de 2026.

Sin embargo, la visión de las bancadas del PRI y PAN es que el Congreso ya cumplió con el mandato del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de iniciar el proceso, por lo que este organismo ya no tendría cancha libre para determinar, mediante una afirmativa ficta, si en la elección de 2027 se postulan únicamente mujeres para la gubernatura y para las alcaldías donde no han gobernado.

Además, el PAN sostuvo que el estado tiene ocho días hábiles para publicar los extractos de la primera vuelta, plazo que vence el viernes 3 de octubre.

Así, a un año de que inicie oficialmente el periodo electoral 2026-2027, la reforma electoral de Nuevo León, crucial para definir las reglas de postulación de candidatos, se encuentra estancada a la espera de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Diputados del Congreso confiaron en que el gobierno estatal cumpla con su obligación de publicar los extractos del debate donde se aprobó la iniciativa en primera vuelta.

Sin esta publicación, los legisladores no pueden convocar la segunda vuelta requerida para aprobar la reforma.

La reforma pendiente busca dar a los partidos políticos la libertad de postular a los candidatos que elijan en los comicios de 2027.

El plazo límite para que el Poder Ejecutivo publique los extractos en el POE es este viernes 3 de octubre.

La presidenta del Congreso y diputada del PAN, Itzel Castillo, urgió al Ejecutivo a proceder con la publicación para destrabar el proceso legislativo.

"Esperemos que, como hemos venido trabajando desde este año, no se esté entorpeciendo el trabajo y que haga lo propio para que se pueda publicar y avanzar", señaló Castillo.

"Después de esa publicación de los extractos de lo que fue la primera vuelta, nosotros tendremos que hacer lo conducente, que es llevar a cabo la segunda vuelta, esperar a las comisiones unidas para que pasen los dictámenes correspondientes y aprobar en el pleno".

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño, instó al gobierno a respetar la autonomía de los poderes.

"Es obligación del gobierno del estado publicarlo; creemos que deben, de alguna manera, respetar la autonomía de los poderes y es lo que nosotros estamos esperando", afirmó Treviño.

"Pensando positivamente, creemos que lo están analizando jurídicamente para poder avanzar a la siguiente etapa".

Para cumplir con una sentencia de la Sala Regional del Trife, el Instituto Estatal Electoral (IEE) urgió al Congreso local a legislar sobre la paridad total a más tardar este martes. Este plazo era crucial, ya que la reforma debía estar vigente un año antes del arranque oficial del proceso electoral 2026-2027.

Por su parte, Mario Soto, coordinador de los diputados de Morena, indicó que aún están a tiempo de sacar una mejor reforma electoral en la que se cumpla realmente con los principios de paridad.

“Este tema va más allá de los tiempos; es más de voluntad de todas las fuerzas políticas en tener una buena reforma electoral para el Estado de Nuevo León."

“Estamos a tiempo de transitar, de avanzar; habría que tener consenso entre todos y sacar adelante estos temas”, dijo Soto.

Proponen consulta ciudadana

Desde el ámbito municipal, el alcalde morenista de Escobedo, Andrés Mijes, sugirió que la solución al debate electoral debería recaer en la ciudadanía.

Mijes propuso realizar una consulta popular para que los ciudadanos decidan si desean únicamente candidatas mujeres o si se debe permitir la postulación de hombres y mujeres.

"Yo lo que deseo es que hagan un buen análisis, pero para mí, el método sería hacer una consulta popular para que la gente decida si quieren votar únicamente por mujeres o por hombres y mujeres", indicó Mijes.

"Hay que hacer la consulta para que la gente decida; con todo respeto, si le toca al INE decidir o a algún tribunal, pues es mejor que lo decida la gente", concluyó el alcalde.

El retraso en la publicación mantiene en incertidumbre las reglas bajo las cuales competirán los partidos y candidatos de cara al ciclo electoral 2026-2027.

