Estado ofrece negociar todo, pero no participaciones a municipios

En la víspera de la reunión que sostendrá con los coordinadores de las bancadas legislativas, cuyo encuentro gestionó personalmente, el secretario general de Gobierno del estado, Miguel Ángel Flores Serna, le dijo a El Horizonte que están dispuestos a “negociar todo”.

Sin embargo, lo que de plano no ve factible es subir de 20% a 30% las aportaciones federales para los municipios, pues dijo que Nuevo León es el estado que más dinero le da a los ayuntamientos.

Incluso, aunque dijo que la Ley de Coordinación Fiscal les pide darles el 20%, el estado les entrega un 25% en otros conceptos como seguridad.

“No, no es factible (aumentar las participaciones al 30%); en ninguna parte del país existen esas cifras y, aparte, en Nuevo León somos de las entidades que más damos a los municipios".

“Damos arriba de un 25% por todos los bonos que damos en seguridad y otras partidas; así es, somos, si no es el estado, somos de los tres que más damos de toda la República”, dijo Flores Serna.

A menos de nueve días de la presentación del presupuesto, Flores pidió a las bancadas ver el tema del presupuesto como una responsabilidad social y no con visión partidista, para lo cual ofrecen lo mismo.

De ser así, dijo, Nuevo León tendría un presupuesto antes del 20 de diciembre, que es la fecha límite para aprobarlo y evitar una reconducción como ya ocurrió un año.

“Esperemos y este diálogo, pues, sea favorable para sacarlo lo antes posible; ojalá y no se pongan temas partidistas o temas que no tengan nada que ver con el bienestar de la ciudadanía y podamos sacarlo rápido adelante".

“Nosotros siempre hemos partido de hacer todo sin tomar en cuenta temas partidistas”, indicó.

Será este jueves cuando se reúnan los coordinadores de los grupos legislativos locales, para poder escuchar las propuestas de las fuerzas políticas.

“Nosotros estamos abiertos siempre a escuchar y a ver qué es lo que proponen las diferentes fuerzas políticas; siempre y cuando sea para el bienestar de la ciudadanía de Nuevo León, nosotros buscaremos puntos de acuerdo para salir adelante".

“Esperemos y este diálogo sea favorable para sacarlo lo antes posible; esperemos no se pongan temas partidistas para sacarlo adelante”, dijo el Secretario General de Gobierno.

Desde el año pasado, tanto alcaldes como diputados de algunas fuerzas políticas han insistido en que es fundamental que se aumenten a un 30% las participaciones federales a los municipios, para que pueda haber una continuidad con los proyectos que benefician a la ciudadanía.

Sin embargo, desde el estado se ha mantenido la postura de que ese aumento sería irresponsable, ya que afectaría al presupuesto del estado en general, ya que actualmente se transfiere hasta un 25% de las participaciones y aportaciones que recibe la entidad.

Ya que, dentro del presupuesto del 2025, se asigna a los municipios el 17% del presupuesto estatal, más otras aportaciones como el Fondo de Desarrollo Municipal, el Fondo de Ultra Crecimiento Municipal, el Fondo de Seguridad para los Municipios y fondos descentralizados.

