Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T093942_204_3dc69829b5
Nuevo León

Estará listo SINTRAM hasta febrero de 2026; falta el 70%

Más de 2,400 cabezales de semáforo y dos mil 200 video detectores que ajustan los tiempos de señalización en tiempo real

  • 13
  • Octubre
    2025

El nuevo Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) estaría completamente listo en febrero de 2026, así lo aseguró el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, durante el Nuevo León Informa, con motivo de los cuatro años de la actual administración.

Sin embargo, apenas un 30 por ciento del sistema ha sido modernizado y sincronizado, lo que significa que el 70 por ciento del Área Metropolitana de Monterrey sigue sin estar coordinada.

“Estamos avanzando en la sincronización mes con mes; prácticamente ya llevamos un 30 por ciento de avance y creemos que para el mes de febrero tendremos sincronizada toda el Área Metropolitana”, afirmó Villarreal.

El SINTRAM, proyecto que el gobernador Samuel García retomó durante su primer año de gobierno, busca regular y mejorar la circulación vehicular mediante una movilidad inteligente, segura y coordinada entre los municipios metropolitanos pero algunos municipios ya opera de manera independiente.

Al ser cuestionado sobre los municipios que han optado por operar a través de sus propios C4, Villarreal aclaró que estas plataformas están enfocadas principalmente en temas de seguridad, y no significan que estén fuera de la coordinación estatal de tránsito. 

“Las conexiones de los municipios tienen que ver más con el tema de seguridad, son Centros de Monitoreo. No quiere decir que no estén coordinados con el SINTRAM”, explicó.

Al momento, de acuerdo con datos del Gobierno del Estado, 946 controladores semafóricos ya han sido sincronizados, lo que ha permitido reducir hasta un 38 por ciento los tiempos de recorrido en las zonas donde ya opera el sistema.

Además, se han instalado más de dos mil 400 cabezales de semáforo y dos mil 200 video detectores que ajustan los tiempos de señalización en tiempo real.

“Iniciamos esta modernización dado que el SINTRAM se encontraba obsoleto, y esto nos permite garantizar una movilidad inteligente y segura coordinada con todos los municipios del Área Metropolitana”, añadió el secretario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_12_at_8_44_42_PM_17028d34c1
Arranca programa alimentario “Despensón” en Ramos Arizpe
Whats_App_Image_2025_08_19_at_4_50_24_PM_d15536e55c
San Pedro inicia modernización de su red de semáforos
nl_contaminacion_41dc62445f
Siente el 40% mejoría en calidad del aire en urbe regia
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
finanzas_aranceles_242f6f3166
Pagan consumidores de EUA aranceles impuestos por Trump
finanzas_canasta_basica_8037e3f909
‘Respiran’ precios en NL: inflación se ubica en 3.35%
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×