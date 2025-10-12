Cerrar X
Nuevo León

Estas artistas fueron diagnosticadas con cáncer de mama

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, aquí te presentamos algunas famosas que dieron a conocer su padecimiento

  • 12
  • Octubre
    2025

El cáncer de mama es un tipo de cáncer que comienza como una proliferación de células en el tejido mamario.

El objetivo principal de esta fecha es crear conciencia sobre esta enfermedad, promover la detección temprana y el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

Aunque las tasas de supervivencia del cáncer de mama están en aumento, una de las fases más importantes es la prevención. Sin embargo, este padecimiento aún se encuentra lleno de mitos.

Por ello, aquí te damos a conocer que artistas fueron diagnosticadas con este tipo de cáncer:

Angelina Jolie

La actriz hollywoodense se sometió a cirugías preventivas tras descubrir en un examen genético una mutación en el gen BRCA1, mismo que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario.

4TFNBKXJDJBFZD5DWDNGURRSOI.avif

Daniela Romo

La cantante y reconocida actriz mexicana descubrió que tenía un tumor canceroso de un centímetro por medio de una mastografía anual.

cdn-3.expansion.webp

Adamari López

La conductora descubrió que padecía este tipo de cáncer cuando notó una protuberancia en su seno derecho cuando solo tenía 33 años. Luego de diversos estudios, se confirmó que se trataba de un turmo maligno.

adamari_lopez_tatuaje_senos.jpg

Alejandra Guzmán

La interprete de "Eternamente bella" fue diagnosticada con cáncer de seno cuando acudió al médico a revisar una vena extraña que se encontraba en un conductor mamario. 

alejandra-guzman.jpg

Barbara Mori

La protagonista de la telenovela "Rubí" reveló que fue diagnosticada luego de acudir a revisiones de rutina cuando tenía solo 29 años de edad. 

994920282e93586a6d61e244c0255804.jpg

Cynthia Nixon

La actriz que interpreto a Mirhanda en "Sex and the City" descubrió que sufría de cáncer por medio de una mamografía de rutina, a pesar de no contar con síntomas. Se realizaba estos estudios cada año pues su madre lo había padecido al menos en dos ocasiones.

4f1ee853ecad042b1c000019.webp

Olivia Newton-John

Fue en 1992 la cantante en "Grease" detectó un bulto en su seno derecho. Aunque logró vencer el cáncer, este volvió para afectar en su hombro en 2013 y en la base de la columna vertebral en 2017.

16600325437399.jpg


