Estrena IMSS NL resonador en UMAE 25; duplicará estudios 

Con esta adquisición la delegación estatal incrementará su capacidad de respuesta para el diagnóstico de padecimientos complejos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó la modernización de su infraestructura médica en el estado con la incorporación de un resonador magnético de última generación de 3.0 teslas.

Este equipo de alta gama, instalado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 25 en Monterrey, duplica la potencia magnética del sistema anterior y optimiza drásticamente los tiempos de atención.

Con esta adquisición, que forma parte del programa nacional de modernización del IMSS, la delegación estatal incrementará su capacidad de respuesta para el diagnóstico de padecimientos complejos, beneficiando directamente a los derechohabientes del noreste del país.

El nuevo dispositivo de 3.0 teslas sustituye a un equipo previo de 1.5 teslas, lo que se traduce en imágenes de una resolución sustancialmente mayor.

Esta evolución tecnológica permite identificar con alta precisión tumores y malformaciones arteriovenosas del sistema nervioso central, patologías onco-hematológicas y enfermedades neurológicas complejas.

Además de la nitidez visual, la principal ventaja para los pacientes radica en la velocidad, el tiempo de procesamiento de los estudios se reduce a la mitad, pasando de una hora a tan solo 30 minutos.

“El nuevo equipo representa un importante avance tecnológico, al ser un resonador magnético de 3.0 teslas, en comparación con el anterior de 1.5 teslas. Gracias a esta modernización, se pueden obtener imágenes con mayor definición y se reduce el tiempo de procesamiento de los estudios de una hora a solamente 30 minutos, favoreciendo una atención más ágil y eficiente para los pacientes”, informó el instituto a través de un comunicado.

Gracias a la reducción en los tiempos de cada procedimiento, la UMAE No. 25 registrará un aumento exponencial en su productividad diagnóstica.

La capacidad instalada pasará de 80 a 150 estudios semanales, agilizando los tiempos de espera para tratamientos críticos.

El nuevo resonador magnético cuenta con un sistema avanzado de recirculación de helio. Esta innovación elimina la necesidad de recargar el gas de manera periódica, lo que reduce los costos de mantenimiento y optimiza el uso de los recursos institucionales.

Con esta inversión, el IMSS en Nuevo León señaló que refrenda su compromiso de fortalecer la atención médica de especialidad, garantizando diagnósticos oportunos, precisos y con tecnología de vanguardia para toda la región.